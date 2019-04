"No tengo nada que ver con Muñoz y demostraré mi inocencia"

"No soy primo de «Macaco» Muñoz. Sí soy dueño del bar Alabama, pero está cerrado desde enero y no tengo idea de por qué fue baleado". Así de tajante se mostró el dueño de Alabama, uno de los bares baleados en fin de semana en Pichincha, quien también admitió estar procesado (aunque en libertad bajo fianza) como miembro de una asociación ilícita liderada por Muñoz desde la cárcel. "Por ese caso voy a ir a juicio oral para que se demuestre mi inocencia", afirmó Matías Herrera.

El hombre tiene 32 años y según contó a La Capital siempre se dedicó al comercio como propietario de locales de venta de ropa, alquiler de canchas de fútbol o bares y boliches. En ese trayecto supo ser dueño de un complejo de canchas ubicado en Sorrento al 1400 que quedó en el centro de una investigación por narcotráfico por la cual 15 personas fueron detenidas en 2016 sospechadas de integrar la banda organizada por Facundo "Macaco" Muñoz desde la cárcel (ver nota principal).

"Esa investigación comenzó el 15 de diciembre de 2015 y yo vendí las canchas el 4 de enero de 2016, tres semanas después. No me gustaba mucho la zona, nos robaban seguido y había cosas que no me cerraban, sobre todo los números; no era rentable. Entonces las vendí tras poner un aviso en el diario, que era como lo había comprado yo".

En ese contexto, el 31 de marzo de 2016 la Policía Federal allanó la vivienda de Herrera en Funes y lo llevó detenido junto con su novia. Ella fue desvinculada del caso y él terminó preso en la cárcel federal de Ezeiza, donde estuvo seis meses hasta obtener la libertad bajo fianza.

"Quedé libre aunque sigo procesado", explicó Herrera respecto de su situación. "La estrategia de mi defensa es demostrar en el juicio mi inocencia para quedar totalmente limpio", agregó el muchacho que dijo que siempre estuvo a disposición de la Justicia y que cada dos meses concurre a firmar como parte de las reglas de conducta con las que debe cumplir.

Un conocido

¿Cómo llegó Herrera a esta situación? Según explicó, de las 15 personas que fueron detenidas en los allanamientos por el caso él conocía a uno solo, que resultó ser uno de los empleados que tenía en el complejo de canchas. "En escuchas que lo comprometen, se lo ha escuchado decir, entre otras cosas, «vení para la canchita de Matías». Pero yo ya no era el dueño del complejo", explico respecto de uno de los coimputados en la causa.

Respecto de su parentesco con el presunto líder de la banda, Herrera señaló que ese dato es parte de la investigación pero no es cierto. "Mi abogado demostró que no tengo vínculos familiares con Muñoz. Tengo entendido que hay otro Matías que estaba investigado pero al parecer nunca apareció".

Cuando salió del penal de Ezeiza Herrera comenzó a manejar un taxi familiar y después abrió Alabama, en septiembre pasado. "Funcionamos unos meses con una habilitación provisoria hasta que nos clausuraron en enero de este año y desde entonces sólo abrimos para alguna fiesta privada o cumpleaños de algún amigo", aseguró Herrera, para afirmar que el sábado a las 22 el local que fue blanco del ataque a tiros estaba cerrado. En cuanto a los motivos por los cuales su bar fue blanco de una balacera, aseguró ignorarlos. "Hablé con los dueños de los otros bares (baleados el último fin de semana: Blacklist y Jimmy) y tampoco tienen idea, sólo conjeturas".