"No puede ser que cuatro pibitos estén haciendo un desastre en la ciudad y nadie haga nada"

"Le pegaron a la chapa del costado, pero si le daban a la cabina seguro lo pegaban a alguno de los recolectores que estaban trabajando", comentó indignado Andrada, y contó: "Anoche después de las 10 me llamaron para avisarme que habían baleado un camión, pensé que había sido en la zona norte, que es la que está más complicada, donde hay más robos, donde hay más inseguridad, pero no, había sido en San Luis al 2400".

"Según nos contaron los muchachos pasaron dos pibes en moto como mirando a qué le podían tirar y cuando vieron al camión lo sacudieron, cinco tiros le pegaron, no fue una tragedia de milagro", detalló el sindicalista, y enfatizó: "No puede ser que las autoridades no den una respuesta, mataron a un cadete y no pasó nada, mataron al muchacho en la verdulería y tampoco pasó nada. Esto no da para más" .

#Atención | Está interrumpido el tránsito en Av. Pte. Perón ( ambas manos) y Circunvalación, por manifestación.

Preveer demoras.

Evitar la zona. pic.twitter.com/QGIAISVWR1 — Centro Integrado de Operaciones Rosario (@CIOR_Rosario) June 3, 2023

La medida de fuerza lanzada por el gremio, que culminó con un piquete en Circunvalación y Godoy para visibilizar la situación de indefensión que padecen los recolectores de residuos cuando salen a hacer su trabajo, finalizará este mediodía. "Esperamos que el lunes nos den respuestas a nuestro reclamo, que detengan a los que el tiraron al camión, sino vamos a volver al paro", concluyó Andrada.

Un camión de recolección de residuos de la empresa Limpiar fue baleado este viernes por la noche en San Luis al 4500.

