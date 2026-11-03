Emprender cuidando el planeta: cuatro startups argentinas que ya están en acción

En la Semana del Clima, Endeavor participó del panel “Startups en acción: casos de innovación y éxito”, organizado por FNGA y la Municipalidad de Rosario.

Los emprendedores generan impacto en muchos sectores, y la transición climática es uno de ellos: en lugar de esperar que otros resuelvan los problemas, se hacen cargo. Cuatro historias argentinas lo muestran.

Nat4Bio , fundada por Joaquín Fisch junto a un grupo de científicos del CONICET, desarrolló un producto biológico que protege frutas y verduras después de la cosecha y reduce el desperdicio de alimentos.

Satellites on Fire nació en 2020 como un proyecto de tres estudiantes de 16 años. Hoy combina satélites, cámaras con inteligencia artificial y alertas por WhatsApp y, según la empresa, detecta incendios en promedio 35 minutos antes que la NASA .

Nativas , creada en Rosario en 2022, usa datos verificados para demostrar cómo se produce y conectar a los productores regenerativos con mercados que ya lo exigen.

Y Deep Agro, nacida en Casilda a partir de una tesis, aplica herbicida solo donde hace falta gracias a la IA: según sus datos, ya suma 740.000 hectáreas sin una gota de herbicida.

Las cuatro propuestas comparten tecnología, datos y confianza para hacer visible lo que no se ve: la fruta que no se pudrió, el incendio que no avanzó, el suelo cuidado. Y muestran que cuidar el ambiente también puede ser un buen negocio.

Por eso, desde Endeavor acompañamos a emprendedores como ellos con redes, mentores y conexiones para que puedan escalar. Estamos convencidos de que hay talento y soluciones argentinas para el mundo.