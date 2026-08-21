Seis consejos para potenciar el efecto de la calefacción y calentar rápidamente el hogar

A partir de diversos cambios o estrategias, es posible potenciar el efecto de las estufas o calefactores y mantener caliente el hogar a toda hora

La batalla contra el frío es una constante durante los meses de invierno y el gran desafío es mantener el hogar caliente . Con este objetivo, muchos optan por mantener la calefacción encendida pero otros no cuentan con esta facilidad o prefieren ahorrar el gas, por lo que la utilizan solo por momentos. Para este grupo, entonces, serán esenciales algunos trucos para mantener caliente el hogar sin dejar encendida la calefacción las 24 horas.

Aunque las estufas y sistemas de calefacción son las opciones más comunes cuando se piensa en calentar los espacios, existen algunos consejos útiles que pueden potenciar sus efectos y vale la pena conocerlos. Sobretodo en medio de los meses fríos, es útil tener en cuenta algunas recomendaciones para mantener el hogar caliente.

El sol es una de las herramientas naturales más útiles para calentar los espacios . Durante las horas de sol, es recomendable mantener las persianas abiertas para que los rayos de sol entren a la vivienda y aumenten la temperatura . Es importante, sin embargo, acordarse de cerrarlas cuando empieza a caer la noche para que el calor se conserve y ya no entre el fresco. Cuando baja el sol es el mejor momento para encender las estufas.

2- Enfocarse en los pisos

Uno de los lugares en los que más se suele sentir el frío, especialmente para quienes andan por la casa sin zapatos, es el piso. En muchas viviendas se utiliza la calefacción radiante para ocuparse de que el calor emane desde el suelo, pero para quienes no cuentan con este sistema, puede ser práctico incorporar alfombras. Además de darle estilo al hogar y decorarlo, las alfombras evitan el contacto con el piso frío a modo de aislante y mantienen una sensación de calidez.

3- Bloquear las aperturas

Cerrar las aperturas es un punto clave para mantener cálido el hogar. Una vez que se logró una temperatura agradable por la calefacción u otro medio, cerrar las puertas y ventanas, así como sus huecos, ayuda a que el calor no se escape por los espacios y se mantenga por sí solo. Asimismo, las ranuras, rejillas y demás son lugares por los que se suele colar el frío por lo que utilizar aislantes, burletes u algún elemento que cubra esos pequeños huecos es fundamental para que no ingrese el aire fresco y opaque el calor de los calefactores.

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4- Distribuir estratégicamente los muebles

El lugar en el que decide ubicar los muebles también puede influir en el mantenimiento del calor en el hogar. En este sentido, es conveniente asegurarse de que los muebles no bloqueen las fuentes de calor como las estufas o ventanas desde donde entra el sol. De esta manera, la circulación de calor es más ágil.

5- Usar cortinas como aislantes

Cuando anochece y los rayos de sol ya no pueden aprovecharse, resulta útil el trabajo de las cortinas como una especie de aislante. Para esto, es conveniente que sus telas sean pesadas o térmicas.

6- Cerrar las puertas

Para que el calor se mantenga con mayor eficacia en los espacios que se están transitando, es útil cerrar las puertas de las habitaciones que no se están utilizando. De esta manera, el calor se concentra y no se escapa por los distintos espacios.