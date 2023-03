La destreza de los autores del ataque al súper de la familia Roccuzzo dificulta la investigación

Los autores del ataque a balazos al supermercado de la familia política de Lionel Messi no fueron para nada improvisados. La investigación, a poco más de un día de sucedido el hecho, demuestra que los agresores actuaron con pericia. Como si supieran muy bien lo que estaban haciendo y la persecución que recaería contra ellos por la magnitud del atentado. Las características del hecho contrastan con otras balaceras de menor impacto, aunque no por ello fueron esclarecidas con celeridad.

En ese marco, el entonces ministro de Seguridad, el ex comisario Rubén Rimoldi, justificó en diálogo con los medios de comunicación que la persecución no había sido posible por la geografía del lugar. "A los pasillos ustedes saben que no se ingresan con móviles. Puede ingresar una persona a pie", indicó. Pero, al menos en las cuadras inmediatas alrededor de la seccional, no hay tales pasillos. Las calles 1740, Julio Vanzo, Danieri y Lía Bauman están abiertas, pavimentadas. Por allí llegan los móviles policiales, y se escapan las bicicletas. Un día después el gobernador Omar Perotti le pidió a Rimoldi la renuncia.