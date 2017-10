Música y murga para recordar a víctimas de la violencia institucional

Ayer a la tarde los rosarinos que paseaban por la costa central se vieron invadidos por la murga "Los chapitas de la República" y por las canciones de distintos músicos locales. A tres años de la desaparición forzada y posterior asesinato de Franco Casco, cuyo cuerpo estuvo 21 días a la deriva en el Paraná tras haber pasado por la seccional 7ª; y luego de dos años del asesinato de Alejandro Ponce, quien según la familia fue obligado a tirarse al río por la policía y al no saber nadar se ahogó, la Multisectorial contra la Violencia Institucional convocó al festival "Lo que el río no se llevó" para "recordarlos tal como eran".

Unas 200 personas se convocaron en Moreno y la avenida de la Costa (Arturo Illia) para recordar que "Franco era hincha de Newell's y a Kiki Ponce le gustaba el chamamé. Festejar su vida y repudiar su muerte", como dijo en el escenario Julieta Herrera, hermana de Jonatan, un trabajador baleado por la policía el 4 de enero de 2015 cuando perseguían a uin ladrón y él lavaba el auto frente a su casa de pasaje Villar y Ayacucho, hecho por el cual hay cuatro efectivos condenados.

Alejandro Ponce, alias Kiki y de 23 años, fue perseguido junto a su hermano por policías el 30 de octubre de 2015. Los dos se tiraron al río para escapar. Su hermano contó que ambos quisieron salir del agua y que él lo logró, pero Alejandro no sabía nadar. "Los policías le tiraron piedras y no lo ayudaron a salir", dijo en su momento el hermano.

La madre de Kiki, Mirta, contó ayer que "a él le gustaba la música y así quiero recordarlo. Las madres de varias víctimas decidimos armar esta Multisectorial y este festival lo hacemos para recordar su memoria. l vino al río a pescar y la policía me lo devolvió muerto. Ahora en la causa estamos llevando testigos a Fiscalía pero la gente tiene miedo de declarar porque los policías los amenazan para que no lo hagan. Voy a luchar hasta mi muerte para que ésto no suceda nunca más", dijo la mujer.

Otras presencias

Mientras la gente se congregaba sonó en el escenario la guitarra de "Varón", un músico que nació de la solidaridad y las luchas de 2001 y formó parte del grupo de "Pocho" Lepratti, el militante social muerto por balas policiales durante la represión de diciembre de aquel año.

También estaba en el festival Germán Campos, hermando de David, el joven muerto por la policía al igual que Emanuel Medina en Arijón y Callao en junio de este año tras una persecución. "Estamos acá para solidarizarnos. Es muy duro perder a un familiar y estar solo", dijo el muchacho.

En el escenario se multiplicaron los músicos y poco a poco la gente que paseaba frente al río se fue acercando. Lo último fue la murga, que con sus pasos logró el cometido que todos querían: "Recordarlos con su historia y su vida a los chicos y que lo que pasó con ellos no vuelva a suceder", destacaron los organizadores.