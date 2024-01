Murió el hombre que estaba junto a la mujer asesinada el viernes en Villa Manuelita

Ana Martínez, de 39 años, era madre de cuatro hijos y Juan Ramón Flores había salido de prisión dos meses atrás luego de cumplir una condena por robo. El viernes por la tarde los vecinos de Spiro al 300 comunicaron el hallazgo de las víctimas de un ataque del cual todavía no se conocen mayores detalles. Martínez y Flores, según contaron los residentes de la zona, fueron encontrados por un hijo de la mujer que ingresó a la vivienda a buscar un carné para la pileta.

Por su parte, el cuerpo de Ana casi no presentaba moretones, pero sí señales de un posible ahorcamiento, dos heridas cortantes y un disparo en la nuca; tal vez propinado con un objeto que podría ser el tirante. “Había sangre por todos lados”, contó un vecino de un pasillo del asentamiento. La primera hipótesis era la de un posible femicidio con un intento de suicidio posterior, pero la pareja no tenía problemas entre sí y los indicios de los golpes no avalan esa suposición.

La segunda es la que dejan entrever voces del barrio: “Juan no se había rescatado y seguía «laburando». Dicen que había unos dos millones en la casa de un «trabajo» y que quienes entraron buscaban esa plata”. A la vivienda se accede por uno de los pasillos del asentamiento , pero las huellas que se encontraron sobre los desplazamientos de posibles atacantes suman a la segunda hipótesis: ”Para entrar a la casa hay que saber por qué pasillo ingresar al barrio. Los que entraron lo hicieron por el pasillo que da a Spiro, así ingresaron a la casa por el patio. Se escucharon un par de balazos a la mañana, pero no fueron tiros de 9 milímetros. No sabemos qué pasó pero es seguro que ni la pareja se peleó ni se golpearon entre ellos. Por como estaban los cuerpos se ve que a él alguien le pegó mucho”, sostuvo otro vecino.

En tanto, el fiscal Alejandro Ferlazzo dijo en declaraciones a la prensa mientras salía del pasillo sobre Spiro: “La vivienda tenía indicios de sangre y se secuestraron varios elementos, entre ellos dos armas blancas, aunque sin manchas de sangre. No sabemos cuándo pudo haber sucedido, pero aparentemente fue en la mañana. Por las heridas que tiene la mujer se afirma la hipótesis de que habrían sido atacados, pero no lo puedo afirmar”.