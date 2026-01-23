Muerte dudosa: lo hallaron en su casa, tirado en el piso y con un golpe en la cara Tenía 52 años y vivía en Centeno y Esmeralda. Lo encontró un amigo que fue a verlo porque no sabía de él en los últimos días. No había signos de violencia 23 de enero 2026 · 08:45hs

Imagen Google Street View La zona de Centeno y Esmeralda, donde el jueves hallaron el cadáver de un hombre.

El cadáver de un hombre de 52 años, con signos de haber sufrido un golpe en la cara, fue hallado el jueves a la tarde en su casa de barrio Tablada. El cuerpo fue derivado al Instituto Médico Legal para la realización de una autopsia que corrobore las causas de muerte. Mientras tanto, se abrió una causa judicial que está a cargo de la fiscal Carla Ranciari por muerte dudosa.

El macabro cuadro en la vivienda ubicada en Centeno y Esmeralda fue descubierto por un amigo de Sergio T., el hombre que vivía allí. Fuentes policiales indicaron que el testigo se llegó ayer hasta la casa al no tener novedades de Sergio T. desde hacía unos días.

Esa persona contó que golpeó a la puerta de la casa y al no obtener respuesta desde el interior, decidió ingresar. Primero trepó por un paredón y después forzó una puerta trasera. Al acceder a la vivienda, encontró a Sergio T. tendido en el suelo, semidesnudo y con golpes en la zona facial.

Tras la denuncia policial, al lugar acudió personal de Prefectura Naval Argentina que patrullaba en la zona en el marco del Comando Unificado de Fuerzas Federales. Minutos después se solicitó la presencia de personal del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias que constó que la persona había fallecido.

>> Leer más: Barrio 7 de Septiembre: seguirán presos la mujer y sus dos hijos acusados por el crimen de "Licha" Gómez El caso fue notificado a la fiscal de la Unidad de Violencia Altamente Lesiva, Carla Ranciari, quien ordenó la realización de una autopsia, la recolección de más testimonios y otras medidas a la Policía de Investigaciones.