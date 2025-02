"Mamita, perdoname": el ruego de la ex Miss Bolivia detenida en las islas del Paraná en un narcoavión

La joven ex Miss Bolivia se encuentra detenida en el penal de Ezeiza

La ex Miss Bolivia Jade Callaú fue apresada en las islas del río Paraná junto a un hombre oriundo de Brasil, al encontrarles 359 kilos de cocaína en la avioneta en la que se trasladaban. Ahora la joven de 21 años se encuentra detenida en el penal de Ezeiza y trascendió la conversación que mantuvo con su madre.

Jade Callaú , una joven ex Miss Bolivia, fue detenida junto a Carlos Costas Díaz , brasileño de 52 años. Ambos se encontraban en una avioneta Cessna 210, piloteada por Costas Díaz, con 359 kilos de cocaína. Habían salido desde la nación boliviana y se dirigían hasta Campana, provincia de Buenos Aires.

2I_A_iHjy_720x0__1.jpg

Desde el penal de Ezeiza, habló con su mamá

"Mamita, mamita, te ruego que me perdones, perdoname por favor, perdoname", le repetía Jade a su madre, Patricia Barriga Suárez , según ella misma contó. "Llorábamos las dos, tuve que hacerme fuerte y darle ánimo. Le dije que estuviera tranquila, que la semana próxima nos reuniríamos", relató la mujer en diálogo con Clarín.

"No era el momento para preguntarle qué hizo o por qué lo hizo. De eso ya me voy a encargar cuando esté con ella a solas. Apenas fueron unos minutos los que pudimos conversar y sobre todo me pidió perdón. ¿Por qué lo habrá hecho? Es joven e inexperta, se puede equivocar y pudo haber pensado en llegar a un objetivo por el camino más corto", contó Patricia.

En este sentido, aseguró: "Jade siempre soñó con una casa propia para ella y nosotros, su familia. Nunca hemos tenido. Y tal vez la tentaron con algo, pudo haber visto la oportunidad y tomó una muy mala decisión. Es la conclusión que saco cuando me pongo a pensar en qué le pudo pasar a mi hija. Y sí, creo que pudo verse tentada, qué puedo decir si ella viajaba en un avión lleno de drogas. Hasta donde yo sé ella nunca consumió".

kZOFChRhW_720x0__1.jpg Jade junto a su familia en 2019, cuando ganó el premio Miss Belleza en San Borja, su ciudad.

La madre se mostró sorprendida por el hecho de que su hija haya viajado sola con un hombre brasileño mayor de cincuenta años. "No sé qué relación tendría. Ella no vivía conmigo, convivía con su hermana en otra ciudad, uno le pierde el rastro cotidiano y desconoce las relaciones, los vínculos. Su hermana Diana, que vive con ella en Trinidad, no advirtió nada raro... Por otra parte es la primera vez que escucho que mi hija se subía a un avión".

En la cárcel, la joven le llevó tranquilidad a su madre y le contó que la "trataban bien" y que "compartía la celda con dos mujeres de las cuales ya se hizo amiga". "Me dijo que algo come, que está muy angustiada y que le cuesta dormir. Pero se calmó cuando le dije que viajaré pronto", señaló.

3S7X3NOV5ZCWNEHEYQHAIAY36M.avif

Quién es la exreina de belleza detenida por narcotráfico

Jade Callaú, también conocida como “Chabela” tuvo varias apariciones televisivas en el país vecino y participó de realities de belleza. En 2019, por ejemplo, se coronó como “Miss FexpoBorja”. “Una mujer con una estatura aceptable, estampa y porte de reina, belleza muy marcada y con una linda sonrisa”, la definieron desde la organización, según citaron los medios locales.

En agosto de 2024, incluso, la chica había salido al aire en un canal de televisión de la localidad boliviana de Trinidad. Una hipótesis también señala que es familiar de un importante capo narco boliviano.

En sus redes sociales comparte con sus seguidores su rutina y hasta los viajes que realiza. “Aquí soy otra y allá soy alguien”, escribió en su biografía de TikTok.