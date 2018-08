Los sorprendieron a la madrugada, vaciaron su casa y se llevaron el auto

Un matrimonio de barrio Belgrano fue víctima de un violento robo la madrugada de anteayer cuando dos delincuentes entraron a su casa y luego de amenazarlos de todas las formas posibles les robaron dos notebooks, una cámara de fotos, un televisor led y unos 5 mil pesos en efectivo para luego huir en el Fiat Idea de la pareja. "Fueron 45 minutos que parecieron una eternidad. Entraron por un patio trasero y nos trataron bastante mal", contó Silvana, una de las víctimas.

La madrugada del lunes Silvana y Rubén se encontraban en su casa de Derqui al 6800. La mujer ya estaba acostada y Rubén "mirando unos papeles de trabajo". Fue él quien escuchó un ruido que venía del patio y cuando levantó la vista ya un delincuente le apuntaba directo a la cabeza. "Eran dos muchachos de entre 25 y 30 años. Las armas eran pequeñas, pero uno en ese momento no se pone a averiguar de qué calibre son. Me preguntaron si había alguien más en la casa y les dije que mi esposa estaba durmiendo en la habitación", relató Rubén.

Revolvieron todo

Entonces uno de los maleantes entró al dormitorio y le dijo a Silvana que no se asuste ni lo mirara. "Me tapé la cara con la sábana y escuchaba cómo buscaban cosas en un placar que tenemos en la habitación y que tiene cuatro metros de largo y llega al techo. Tiraron y rompieron todo mientras le preguntaban a mi marido dónde estaba la plata" dijo la mujer.

El matrimonio se dedica a la docencia, con lo que Silvana fue muy sincera con los ladrones. "Les dije que si buscaban mucha plata habían entrado al lugar equivocado". En tanto, a Rubén lo insultaban y le dieron algunos golpes en la cabeza, pero apenas para asustarlo y sin lastimarlo mucho: "Buscaban dólares y oro, y nosotros no tenemos ni una cosa ni la otra. Les dije dónde estaban las notebooks y otros objetos y la poca plata que teníamos en casa. Después encontraron una cartera de mi mujer con unos pesitos más, pero no mucho".

Según el matrimonio, los ladrones parecía que "jugaban al bueno y al malo. Uno daba las órdenes y gritaba, y el otro nos hablaba más tranquilo para que le digamos dónde estaba la plata así se iban". De esa manero, a Silvana además del dinero le robaron también "algunas pavadas de oro y la alianza matrimonial".

Dudas y aprietes

Los delincuentes tuvieron mucho tiempo para elegir qué llevarse. Rubén aseguró: "Yo les dije que no rompieran nada, que les decía dónde estaba la plata y listo, que así ganaban tiempo y se iban. Pero pensaron que les mentía y que ocultaba algo. Es más, en un momento me preguntaron si había llamado a la policía".

Una vez que los delincuentes pusieron lo robado en distintos bolsos de la pareja agarraron un televisor led que desenchufaron prolijamente y lo metieron directamente en el Fiat Idea de la familia. "Cuando cargaron las cosas me preguntaron dónde estaban las llaves del auto y se las di. Lo único que quería es que se fueran, porque estuvieron 45 minutos y es demasiado tiempo, no dábamos más. Nos maniataron y se subieron al auto, pero no sabían como se ponía la marcha atrás. Nos dejaron atados y entraron y salieron tres veces de la casa para asegurarse que no nos habíamos desatado. Después recién se fueron", dijo Rubén.

Pasadas las tres y media de la mañana, finalmente, los ladrones su fueron por calle Derqui hacia el oeste y dos horas después el auto apareció abandonado en bulevar Oroño y Batlle y Ordóñez, en la zona sur de la ciudad. "No sabían manejar muy bien. Al Fiat lo encontró con el tren delantero roto. Se ve que agarraron un pozo", supuso Rubén.

Según trascendió, en el auto en realidad había tres personas y al abandonarlo se llevaron lo robado hacia una zona de barrio Las Flores, pero dejaron el televisor.