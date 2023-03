Los Pumitas, el día después: cámaras de TV, amenazas y búnkeres que siguen vendiendo

Todo eso fue transmitido en vivo por canales de televisión, lo que provocó que más vecinos -incluso de otros sectores del barrio que no pertenecen a la comunidad qom- se acercaran a la zona. Así fue que otras viviendas fueron derrumbadas y saqueadas ante la presencia policial que no hizo más que reprimir, incluso hiriendo con postas de goma a Julio Gerez, padre de Máximo. "La mayoría de gente que sacó las cosas de la casa no son de la comunidad ni del barrio", aseguró una vecina a La Capital este martes.