Lo matan con un tiro en la nuca, lo tiran en un descampado y lo queman

Juan Manuel Arias desapareció de su casa de Avellaneda al 5200 la tarde del sábado 14 de julio. Desde ese día su familia recorrió seccionales y hospitales para encontrarlo hasta que ayer a la tarde les avisaron que su cuerpo, calcinado y con un tiro en la nuca, había aparecido en un descampado del barrio Tío Rolo, frente a las canchas del Club Universitario. Daniela, su madre, contó que el joven "tenía 26 años y dos nenas chiquitas.Cuando se fue me dijo «mami, ya vuelvo» y no lo encontramos por ningún lado. Tenía problemas con alguna gente del barrio y estaba cumpliendo una pena de probation por un robo", reconoció la mujer entre lágrimas.

Desde la desaparición de Arias su madre se movió por "todos lados" contó anoche, en medio de la oscuridad de Calle 2121 al 3800, hasta donde llegó corriendo y desesperada de la mano de otra hija. Habían pasado las 20 y en medio de un pastizal la policía había hallado el cuerpo con quemaduras en el rostro, la cadera y las piernas. Un vecino dijo también que tenía "una pierna con sangre, como si se la hubieran comido los animales". Cuando el forense examinó el cadáver descubrió el balazo en la nuca.

Daniela dijo que "pasados dos días, y cuando nos asustamos, fui a la seccional 18ª y ahí me dijeron que estuvo preso unas horas y me mostraron una foto. Pero no era él, era otro chico el que había estado preso". Y enumeró su deriva: "De ahí fui a Fiscalía para hacer la denuncia pero resulta que de la seccional no habían mandado el informe ni la denuncia que hicimos sobre la desaparición. Y desde el 14 de julio que lo buscamos por todas partes".

Es más, a media tarde de ayer la familia hizo un corte en Uriburu y Avellaneda para "agitar un poco" y cuando estaban quemando unas cubiertas les avisaron de la aparición del cuerpo. "Acá pasa algo, no puede ser que aparezca así, de pronto", dijo la madre del muchacho entre lágrimas.

Fue horrible

El cuerpo lo encontró Brenda, una chica del bario que estaba junto a otros amigos cazando pajaritos: "Estábamos con unos amigos y de pronto vi algo raro entre el pasto. Nos acercamos y lo vimos. Estaba desfigurado. Como mi tía es amiga de la familia les avisamos a la policía y a ellos, por si era el que buscaban. Fue horrible".

Tras el hallazgo del cadáver se le dio aviso a la fiscal Marisol Fabbro, quien ordenó el traslado al Instituto Médico Legal para la correcta identificación dactiloscópica. En el lugar no hay cámaras ni testigos. Es una zona de fábricas y clubes de rugby ajenos a lo que pasa fuera de sus propios predios. A primera vista el forense arriesgó que el cuerpo llevaba ahí más de cinco días.

"No se halló por el momento a nadie que hubiera escuchado un balazo o pudo haber visto movimiento en el descampado", aseguró una fuente policial.