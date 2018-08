"Lo conozco pero nunca pensé que podría hacer esto"

Con un llanto incontenible, acongojada, la viuda de Claudio Sauro soportó como pudo la audiencia de 70 la minutos contra el principal sospechoso de asesinar a su marido. Como un derecho que contempla el Código Procesal Penal, pidió hablar y fue convocada al estrado por el fiscal Adrián Spelta. "Soy la mujer de Claudio Sauro. Asesino", gritó como un desahogo que retumbó en el recinto mientras miraba a Brian S.

"Lo conozco pero nunca pensé que iba a hacer esto. Arruinaste una familia, tengo un nene de 6 años. ¿Cómo seguimos ahora? Estamos destrozados. Te quiero matar, te quiero matar. Vos no conocés el dolor. Sos cualquier cosa y los sabés muy bien. No puedo hablar. Pido justicia nada más. Voy a pelear por mi marido, con mis hijos. Y por mi nene más chiquito, que está sufriendo, quiere al padre. Quiero que se pudra en la cárcel, que no salga, que le den perpetua. Por favor, no le crean porque todo lo que dijo es mentira", relató Edith y volvió a su silla.