Lo condenan a 20 años por matar a una jubilada, descuartizar su cuerpo y tirarlo al arroyo Saladillo

“Yo la agarré del cuello y se me fue la mano”, había confesado Marcelo Alberto Fernández un año y medio después de haber sido detenido por el crimen de María Isabel Ruglio, la docente jubilada de 73 años cuyo cuerpo apareció en febrero de 2020 desmembrado en siete bolsas de consorcio flotando en el arroyo Saladillo. El hombre de 45 años estaba acusado de haberla matado con la intención de quedarse con su casa de la zona sur, en un presunto plan del que habían participado su pareja y un amigo remisero que lo había ayudado a deshacerse del cadáver. Sin embargo el avance de la investigación no aportó evidencia sobre esa teoría y finalmente el imputado fue condenado este lunes a 20 años de prisión por homicidio simple.

Respecto de los otros dos imputados por el hecho, se presume que en los próximos días podrían ser desvinculados de la investigación. Por un lado se comprobó que la pareja de Fernández, la española de 58 años Josefa Richarte Carrasco, no participó del hecho sino que por esas noches se dedicaba a cuidar a un anciano. Y tampoco se constató que el remisero Ricardo M., a quien Fernández inculpó de haberlo ayudado a trozar el cadáver a cambio de una propiedad, haya tenido algo que ver con lo sucedido.

"Marisa"

El 10 de febrero de 2020 pescadores del Saladillo sacaron del agua el brazo de una persona a la altura del Parque Regional Sur. Tras el aviso a las autoridades un rastrillaje de agentes de Prefectura permitió completar en 72 horas el cadáver de una mujer desmembrado en siete partes envueltas en bolsas de consorcio. Un mes más tarde una mujer se comunicó desde Santa Fe preocupada porque no tenía noticias de una prima suya y expresó su presunción de que ese cuerpo podría ser el de Ruglio, una docente jubilada que vivía en una casa de Uriburu al 500 con una pareja que atendía una verdulería en el frente de la propiedad. Esa noche del 4 de marzo fueron detenidos “Bebu” Fernández y su pareja Josefa, apodada “Pepa”, quien atendía un kiosco en la misma cuadra.

>> Leer más: "Yo la agarré del cuello y se me fue la mano", la confesión de un acusado de matar y descuartizar a una docente

Así se supo que el cadáver que durante un mes no había podido ser identificado era el de María Isabel, apodada “Marisa” o “Tití”. Había sido directora de la Escuela de Educación Técnica Nº 649 Libertador General José de San Martín. Divorciada, madre de dos hijos y con problemas depresivos, vivía en una casa a cien metros del Distrito Sur. La relación con Josefa había empezado cuatro meses antes.

Pepa le contó a Marisa que junto con su pareja esperaban cobrar una indemnización por un accidente en moto y que tenían en venta un departamento en el barrio de La Carne. Cuando concretaran esa operación, habían acordado de palabra, le comprarían la casa a Ruglio. Hasta tanto se fueron a vivir a la casa de la mujer, lo que le venía bien a Marisa porque había sido operada de la columna en diciembre.

Antes de la aparición del cuerpo, Pepa y Bebu denunciaron la desaparición de Ruglio el 7 de febrero en la comisaría 15ª. Pero el llamado de la prima de la víctima desde Santa Fe terminó colocando en la propiedad a perros rastreadores que condujeron a una pileta del fondo de la casa donde se hallaron rastros de sangre.

Acusados por codicia

Bebu y Pepa fueron acusados de haber asesinado a Ruglio entre el 5 y el 7 de febrero de 2020 y luego de desmembrar el cadáver con una amoladora para luego trasladarlo 35 cuadras hasta el arroyo en un carrito para el transporte de verduras. Fueron imputados como coautores de un homicidio calificado por codicia, acto que supone la intervención de más de una persona que tiene como expectativa de pena la prisión perpetua.

Esa teoría marcó el paso del caso e incluso la pareja fue enviada a juicio bajo esa figura. Pero un año y medio después, Bebu Fernández decidió hablar. Lo primero que hizo fue desincriminar a Pepa al afirmar que ella no sabía nada de lo que había pasado.

“Nunca quise hacer nada, nunca quise quedarme con la casa ni nada de eso”, expresó entre frases inaudibles ante el fiscal y el juez Gustavo Pérez de Urrechu en una audiencia presenciada por familiares de la víctima.

En ese momento sindicó a un remisero como quien lo había ayudado a deshacerse del cuerpo, pero no dio más detalles porque afirmó haberse quedado dormido mientras eso ocurría. “No quiero hablar de ese momento”, se escudó.

>>Leer más: Los argumentos defensivos del acusado de descuartizar a una docente

La tardía confesión no cambió la hipótesis principal. Es más, cuatro días después el remisero “Ricky” M. fue imputado como coautor funcional del homicidio agravado por codicia, acusado de haber desmembrado el cuerpo para quedarse con el departamento que Fernández presuntamente tenía en venta. “No sé por qué me acusan de esto. ¿Con qué fin puedo hacer algo así cuando tengo mi plata? ¿Por qué arriesgaría a mi familia? No entiendo por qué me viene este quilombo”, se descargó el nuevo imputado para quien se dictó la prisión preventiva por 60 días.

Finalmente la evidencia colectada terminó sacando de la escena a los dos coimputados. “Se acreditó que Fernández mató a Ruglio en una discusión y luego de desmembrarla, las arrojó al Saladillo”, sostuvo Spelta al dar a conocer el acuerdo que selló la condena a 20 años por homicidio simple.