Libertad condicional para el único acusado por el crimen del arquitecto Sandro Procopio

Matías Ezequiel Cofano fue condenado en agosto de 2018 en el marco de un juicio abreviado homologado en los Tribunales provinciales por el crimen del arquitecto. El acuerdo de partes incluyó en la pena un robo calificado y una tentativa de robo cometidos por el delincuente en las localidades de Funes y Alvear, hechos por los cuales el tribunal le dio 9 años de prisión.

Escena del crimen. Sandro Procopio fue asesinado ayer alrededor de las 16.40 cuando caminaba hacia una casa cuya refacción estaba realizando. Escena del crimen. Sandro Procopio fue asesinado ayer alrededor de las 16.40 cuando caminaba hacia una casa cuya refacción estaba realizando.

En tanto, Angel Simón Cisneros, quien en un primer momento también fue investigado por el asesinato de Procopio bajo la carátula de homicidio críminis causa, un delito que prevé la pena de prisión perpetua, sólo fue condenado a 5 años de cárcel como autor del robo calificado a un minimercado de Funes del cual se llevaron unos 6 mil pesos y mercaderías. En este caso los pesquisas no hallaron pruebas concretas que lo vincularan al crimen del arquitecto.

Con el correr de la investigación la Fiscalía concluyó que Cofano prestó una colaboración secundaria en el homicidio de Procopio y que no hubo pruebas para determinar que el otro involucrado haya participado en el hecho que desató en Rosario un estado de conmoción tal que derivó en una masiva marcha bajo el lema "Rosario sangra".

>> Leer más: Lo condenan a 9 años como partícipe del crimen del arquitecto Sandro Procopio

Según fuentes de Fiscalía, el juez Coria le otorgó la libertad condicional basándose en una serie de informes positivos del Servicio Penitenciario respecto de Cofano, quien ya contaba con salidas laborales flexibles. Según consta, el detenido estudió portugués, cursa el segundo año de una carrera universitaria y realizó otros curos de la Universidad Nacional de Rosario.

El pasado abril la defensa había solicitado la libertad del acusado. En la audiencia de este viernes la Fiscalía se opuso a la libertad condicional sin perjuicio que continuara con salidas laborales.

A Cofano se le impusieron, además, ciertas normas de conducta, como fijar domicilio, la prohibición de contacto con los familiares de la víctima, no cometer delitos, no tener o portar armas, acreditar un trabajo en un plazo de 30 días, no consumir alcohol y someterse al control del Patronato.