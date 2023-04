Le robaron el auto en la puerta de su casa y el ladrón lo chocó y lo abandonó

Al enterarse de que el coche que había chocado a unas cuadras de su casa era el suyo, se llegó rápidamente hasta el lugar. "No sé (si el delincuente) no sabía manejar o estaba drogado. Todavía no pude revisar porque me dijeron que la policía tenía que hacer pericias. Lo único que faltaba era la rueda de auxilio del auto. Y bueno, toda la chapa rota que quedó"

"Siento mucha impotencia por tanta inseguridad, soy vecino de toda la vida de este barrio. Todos los días en esta ciudad pasa algo. Si no te roban, te matan", se lamentó el hombre.