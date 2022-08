La trama narco detrás del crimen a tiros de "La Gringa" en Los Pumitas

Cerca de allí, a las 18.30 del sábado, Fernández estaba en la entrada a un pasillo de Ottone y San José que linda con un almacén del barrio y desemboca en su casa, a la altura de Génova al 5500. En ese camino angosto flanqueado por altos paredones sus posibilidades de escapar o cubrirse de los tiros fueron nulas. Se desconoce si entraba o salía del pasillo cuando la atacaron desde un auto.

Lo que vieron las más de cincuenta personas que estaban en la canchita fue que un Peugeot 207 gris se detuvo en la entrada al pasillo y uno de los ocupantes disparó cinco veces. Acorralada, La Gringa cayó herida bajo un grafiti pintado en el paredón de bloques. “Parecía que la mujer estaba muerta. Un vecino la cargó en un auto y la llevó al Hospital Alberdi, pero no se movía ni respiraba”, contó un testigo. Fernández ingresó sin vida a la guardia con dos impactos de bala en la cabeza y dos en una axila. El crimen hizo ascender a 161 la cifra de homicidios en lo que va del año en el departamento Rosario.

Cancha llena

Un rato después, el gabinete criminalístico de la Agencia de Investigación Criminal acudió al lugar para levantar rastros, colectar vainas y tomar testimonios. En esa primera exploración se secuestró una bala de plomo encamisada deformada y la tarjeta de memoria de un celular. Se hisopó una mancha de sangre, se le practicó un dermotest a la víctima y se secuestró su vestimenta.

Al día siguiente, en la tarde del domingo, un grupo de hombres jugaba en la misma cancha que ofició de telón de fondo del crimen. Algunos habían estado el sábado cuando mataron a La Gringa. “Estaba llena la cancha y todos los disparos fueron para ella. Todos nos tiramos al piso y otros corrieron. Ella se quedó parada hasta que le dieron el último tiro, todo fue muy rápido. Pasaron varios autos antes de que la mataran, era como que la estaban buscando o esperando. Uno rojo estaba dando vueltas desde temprano y el gris del que salieron los tiros dio como tres vueltas por la canchita”, contó un jugador.

Según los vecinos, La Gringa caminaba esa zona desde hace unos dos años y de ella dependían al menos “cinco pibes que venden por los pasillos”. “La policía a veces también anda, pero no sabemos si los meten presos o no. Es mucha plata la que se mueve, viene gente de todos lados a comprar, autos que no son de acá y motos. Una vez unas mujeres le dijeron a La Gringa que se dejara de joder, que el barrio no quiere a los transas, pero ella les dijo que con la asignación no le alcanzaba”, reveló una vecina.

De los homicidios cometidos en el año en Rosario, 30 se concentraron en los barrios Empalme Graneros, Ludueña y Larrea. Dentro de esa geografía, Los Pumitas es un asentamiento que durante años amadrinó en la asistencia espiritual y económica la monja María Jordán. La religiosa falleció en 2020 y en esas calles se destapó una violencia que el trabajo social intentaba contener. Muchos de los vecinos que habitaron el barrio acompañando el trabajo de Jordán cuentan que hoy son amenazados por grupos narco para que abandonen sus viviendas. “Te echan y después alquilan la casa a otra gente”, denunciaba un vecino unas semanas atrás.

Cuatro días antes del crimen de Fernández, la noche del martes 26 de julio, en otro pasillo frente a la canchita fue asesinada Brisa Maitén Brest, de 22 años. La balearon en la puerta de la casa de Virginio Ottone al 1300 en la que se había instalado hacía poco tiempo, donde según vecinos funcionaba un punto de venta de drogas. Al ingresar al patio de la humilde vivienda por una puerta de chapa que muestra las marcas de balas, una figura de San La Muerte pintada en una pared domina el espacio.

Según vecinos e investigadores, Brest vendía drogas en esa misma casa donde se había instalado hacía poco tiempo. “Desde que mataron al chiquito de 13 años empezaron a vender y a partir de ahí cambiaron continuamente de gente”, cuentan. El chico era Juan David Godoy, asesinado de un balazo en la cabeza en ese mismo pasillo en junio de 2019.

La chica fue herida en el abdomen mientras cargaba a su hijo de 5 años. Su pareja la llevó de urgencia al Hospital Alberdi, donde ingresó con un paro cardiorrespiratorio y murió. La policía recogió en el patio cuatro vainas 9 milímetros y otro ningún testimonio más que el de la pareja de la víctima.

La trama que une las muertes de las dos mujeres se remonta al 15 de julio pasado, cuando a dos cuadras de la zona en que las mataron fue detenida Analía Verónica B, de 47 años, a quien le secuestraron en una casa 17 kilos de marihuana, 260 gramos de cocaína, un chaleco antibalas, dos balanzas de precisión y una pistola 9 milímetros. Esta mujer era la madre de Brisa Brest y estaba ligada a La Gringa.

En las calles de Los Pumitas cuentan que “el que anda mucho con el tema de la droga es Alexis, que le dicen «Bebe» y otro al que le dicen el «Manco». Ellos entregan a quien hay que sacar del medio. Cuando fue el secuestro de los 17 kilos de marihuana desde el búnker de La Gringa anduvieron buscando por todo el barrio quién había batido la cana, pero para nosotros que lo que se está haciendo es sacar a un grupo de narcos para después poner a otro”, contó un vecino.

Otros nombres

Analía Verónica B., una mujer “bien puesta” y que no es del barrio, fue detenida tras un presunto llamado a la policía avisando que la mujer estaba armada, vendía drogas en la vía pública y además trabajaba para la Gringa.

Entre esos rumores apareció también la mención a El Salteño, aunque no está claro si como rival de La Gringa o como parte de su grupo. Se trata de Cristian V., preso e imputado por el triple crimen de febrero de 2020 en el que fueron asesinados Cristopher Albornoz, su pareja Florencia Corbalán y la hija de 1 año de ambos en Génova al 5600. Albornoz era hijo de Miguel Angel “Caracú” Albornoz, vecino de Empalme Graneros condenado en junio pasado a 6 años de prisión domiciliaria por tráfico de drogas.

“Aprietan a la gente, les ofrecen plata y si no aceptan los sacan a los tiros. Venden esa mierda toda cortada y los pibes caen cada vez más en esa tentación”, cuentan los vecinos, y apuntan que “traen gente de distintos barrios para vender drogas” en puntos de venta instalados dentro de los pasillos. Los mismos en los que mataron a Brest y a Fernández con cuatro días de diferencia.