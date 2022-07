La posesión de una casa, el eje de la investigación del homicidio de un albañil

Una casa pintada de color naranja intenso con aberturas negras rompe con la monotonía de la geografía en inmediaciones de calle Luis Ouvrard (ex 1735) al 8000, en el barrio San Cayetano que se erige al oeste de la ciudad, detrás del complejo penitenciario que alberga a la cárcel de mujeres. Pero no es sólo el color lo que llama la atención de la vivienda. Su frente tiene claras muestras de haber sido blanco poco tiempo atrás de una intensa balacera. Cuatro impactos en una ventana, ocho en la puerta y media docena más entre ambas aberturas. Frente a esa propiedad el miércoles a la noche Agustín Nahuel Méndez, de 22 años y quien residía a unas 10 cuadras de allí, fue ejecutado con un balazo en la cabeza. Al lado de su cuerpo quedó la moto Honda Wave en la que circulaba. Los vecinos aseguraron que los homicidas fueron dos hombres que lo perseguían en una moto y los pesquisas dijeron que en la escena no había vainas servidas.