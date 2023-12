La Justicia desestimó una causa contra una fiscal, pero no le devolvió el celular

La fiscal Serena fue acusada de incumplir con su trabajo pero la Cámara consideró que no había delito para juzgarla.

La fiscal de San Lorenzo Melisa Serena requirió a la Justicia la devolución de un teléfono celular que le fuera secuestrado a fines de 2020 en una causa en la se resolvió que no había cometido delitos. En tal sentido pidió el apartamiento, por falta de objetividad, de los fiscales que la estaban investigando: Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, medida que también solicitaron para la actual fiscal regional de Rosario María Eugenia Iribarren.

Investigaciones

En 2021 Serena fue acusada de no haber investigado delitos de los que supuestamente estaba al tanto referidos al juego clandestino y la existencia de puertos secos en el departamento San Lorenzo donde se desempeñaba como fiscal del MPA. La acusación se desprendía de la investigación por juego clandestino en cuyo marco fueron destituidos el ex fiscal regional Patricio Serjal y el ex fiscal adjunto Gustavo Ponce Asahad. Concretamente, Serena había sido acusada a partir de diálogos con el empleado judicial Nelson Ugolini, otro imputado en esa causa.