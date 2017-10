La causa por escuchas ilegales contra el exfiscal Fernando Rodrigo pasó al fuero federal

La causa en la que se investigan las escuchas ilegales que habría realizado el exfiscal Fernando Rodrigo pasó al fuero federal, según indicaron fuentes del Ministerio Público de la Acusación.

Rodrigo fue apartado de su cargo y está bajo investigación por la presunta comisión de escuchas ilegales contra tres mujeres, una de ellas su expareja.

La causa estaba en manos de la fiscal Natalia Benvenuto, de la sede Cañada de Gómez, quien tras recibir la denuncia contra Rodrigo realizó la investigación y procesó la evidencia recolectada, concluyendo que era "pertinente" enviar la investigación a la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal del Ministerio Público Fiscal de la Nación.

En un documento enviado por el Ministerio Público de la Acusación, se indica que la fiscal Benvenuto entiende que "es jurisprudencia del Alto Tribunal de la Nación que los delitos relacionados con telecomunicaciones en general y con intervenciones de llamadas telefónicas y mensajes de texto en particular, resultan de competencia única y exclusiva de la Justicia Nacional en los Criminal y Correccional del Poder Judicial de la Nación, aunado a que los delitos que concurren no pueden escindirse de la investigación so riesgo de afectar los principios y economía procesal".