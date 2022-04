 Descartan que la calza hallada en un rastrillaje pertenezca a la niña desaparecida en San Luis

“Recién salgo de Fiscalía Federal para reconocer la prenda que encontraron en el rastrillaje del día martes. Dicha prenda era una calza, pero no pertenece a Guadalupe, no tiene nada que ver con ella, y no es la calza que llevaba al momento de la desaparición. Gracias a Dios es un alivio para la familia”, posteó la mujer que no quiso hablar con la prensa, porque sostiene que algunos medios “han montado un circo mediático” alrededor del caso “sin empatía” hacia la familia.