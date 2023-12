La audiencia de Pillín y Vergara seguirá este jueves por un fuerte reclamo de las defensas

Los abogados del barrabrava de Central y el sindicalista de la Uocra plantearon que recibieron las acusaciones sobre la hora y no pudieron hablar con sus representados. La audiencia pasó para este jueves a las 8.30

Crónica de una audiencia acusatoria que no fue. Desde hace una semana la acusación de Carlos Vergara, secretario de la Uocra, y del jefe de la barra brava de Rosario Central Andrés “Pillín” Bracamonte, junto a otras siete personas, pasó a ser de alto interés en la opinión pública de la región. El día D era este miércoles en el Centro de Justicia Penal (CJP). Al comenzar el debate en la sala soló había dos de los acusados: Vergara y el luchador de kickboxing Fernando Rigiracciolo, quien llegó en libertad.

Pillín y los otros seis acusados comenzaron a ver la audiencia en el marco de una acusación por una presunta asociación ilícita sospechada de haber realizado extorsiones, entre otros delitos, por Zoom. “Parece que el fiscal Moreno me tiene castigado. Me puso en una sala sólo donde no puedo ver (la audiencia)”, exclamó Pillín por Zoom desde la Oficina de Recepción de Detenidos Rosario, conocida como Order, ubicada en el complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800.