"Justicia y que se esclarezca", pidieron los familiares del adolescente asesinado en La Cerámica

"Él estaba con el celular y no la vio venir. Los que estaban con él se avivaron y se escondieron. Podrían haber matado a más chicos", contó a La Capital Rosa, abuela de Jeremías, con lo que pudo saber de acuerdo a lo que se fue comentando en el barrio con el paso de las horas. Para esa altura de la madrugada la mayoría de vecinos dormía, escucharon los balazos, pero solo algunos se asomaron.

El búnker de enfrente

Ya a la mañana del miércoles la cuadra se había vuelto concurrida entre trabajadores de prensa y vecinos que conocían a la víctima. En ese marco, un hombre habló con La Capital y puso el foco del asesinato de Jeremías en un punto de venta de drogas que funciona en el interior de un pasillo ubicado frente a donde ocurrió el crimen. "El tema es ahí, ese búnker, y hay que sacarlos, pero no se puede hacer nada. Viste cómo es, si el gobierno no hace nada la gente menos. No nos queremos meter", contó. "Es como en todos lados, la gente se calla para no tener problemas. No sabés quién anda arriba de ellos con el tema de la droga. Capaz que decís algo de más, ellos llaman a alguien, aparece un auto y te boletean", agregó.

Los vecinos contaron que en los últimos días hubo algunas balaceras en la zona, donde aseguran que abundan los puntos de venta y, por lo tanto, la competencia entre distintos grupos que disputan el narcomenudeo. "Es todo un barrio complicado. Es un desastre continuamente y uno está expuesto a esto", describió un hombre.

>>Leer más: Buena evolución de la nena de 12 años herida en una balacera fatal en La Cerámica

Con el mismo punto de venta los vecinos vinculan otro crimen ocurrido en esa cuadra. Fue en enero pasado. A Marcelo Nicolás Gálvez, de 27 años, el homicida se le acercó a pie y le disparó. En ese marco, una bala que rebotó impactó en la boca de Kimey, de 12 años y hermana de Jeremías, quien quedó internada pero fuera de peligro.

Jeremías vivía a unas cinco cuadras de donde lo mataron, en el primer piso de una casa en la que en la planta alta vive su abuela Rosa. Ahí estaba la señora este miércoles por la mañana, junto a su hijos Emiliano y Victoria, tíos de la víctima. "Lo de la nena fue una desgracia sin llegar a lo peor, y ahora esto. Estamos muy mal. Queremos justicia y que se esclarezca", remarcó Emiliano a La Capital. "Nos duele ver todos los días en la tele que pasan estas cosas, imaginate ahora que nos pasa a nosotros. Nos llena de impotencia", agregó.

Benjamín

Según contaron sus familiares, al anochecer del martes Jeremías arregló una pinchadura de su bicicleta y le avisó a su abuela que salía a hacer un mandado. Al rato volvió con unas hamburguesas, las cocinó, cenó y después se fue a lo de su hermano, que vive en Siripo al 1400. "Dijo que iba a buscarlo a su amigo Juan, y ahí se quedaron en la vereda. El hermano se fue a dormir y le dijo que el también se fuera, que las cosas acá no están bien", describió Rosa.

>>Leer más: Cinco crímenes en cuatro horas: tres de las víctimas fueron atacadas a tiros por motociclistas

Los allegados de la víctima, tanto como sus vecinos, aseguran que el chico no estaba involucrado en ningún conflicto. "Era un pibito re sano. Que siempre venía para este lado a ver al sobrinito y a los amigos. Tenía 15 años, recién arrancaba su vida, su adolescencia", contó un vecino del lugar donde ocurrió el crimen. "Todo el barrio lo conocía, era muy jodón, siempre nos buscaba para hinchar los huevos", agregó su tío.

Tanto los familiares como los amigos le decían Benjamín. Su abuela contó que la madre quería ponerle ese nombre y entonces desde chico lo apodó así. "Después, cuando los padres se separaron lo crie yo", recordó la abuela, que en diálogo con La Capital contuvo la angustia hasta que llegó en bicicleta un pastor de la Zona Cero que conoce a la familia y se había enterado del asesinato de Jeremías. Entonces Rosa lo abrazó y se desahogó con un llanto sin consuelo.