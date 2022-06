Imputaron a un joven de 21 años por participar en el doble homicidio de Carmen Villalba y su hija

>> Leer más: "Fue un ajuste, pero no era para ellas", aseguran los familiares de las víctimas de un doble crimen

El defensor de Facundo Hernán M., Pablo Ceragioli, no objetó la imputación, ante lo cual el fiscal solicitó la prisión preventiva por el plazo de ley, por dos años, y fundamentó su pedido. En tanto el defensor pidió la libertad de su cliente y, en caso de no obtenerla, planteó medidas alternativas a la prisión preventiva y sumó a su pedido que si su defendido debía cursar una cautelar, que no se prolongara por más de sesenta días. Por su parte, el fiscal solicitó ante el estrado que se peritara el celular secuestrado a Facundo M.

Una vez concluida la audiencia la jueza Silvia Castelli dispuso la prisión preventiva de Facundo Hernán M. por 90 días y rechazó el pedido de libertad y alternativas a la prisión preventiva, además de ordenar la pericia del celular Samsung secuestrado.