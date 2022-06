"Fue un ajuste, pero no era para ellas", aseguran los familiares de las víctimas de un doble crimen

>>Leer más: Cinco condenados por tráfico de estupefacientes

Carmen Villalba y su hija Marlén fueron asesinadas cerca de las 23.50 del miércoles en una casa de Manuel Ugarte al 700. Estaban en el ingreso de la vivienda, tras un portón de rejas, cuando frenó un auto blanco del cual bajaron tres hombres que abrieron fuego cada uno con un arma. Las víctimas quedaron tendidas en el suelo, también junto a Sharon, una perra raza Pitbull que fue alcanzada por una bala y murió en el acto. La menor de edad, según los médicos, tenía al menos 28 orificios. Su madre fue herida por varios perdigones de escopeta. En la escena del crimen, cuya investigación quedó a cargo de la fiscal Georgina Pairola, la policía juntó 13 vainas servidas calibre 9 milímetros, 13 de calibre .380 y 4 cartuchos de escopeta calibre 12/70.

Una certeza en relación a este doble crimen es que las víctimas no vivían en el lugar en el que fueron atacadas, sino a unos pocos metros a la vuelta. Las dos, según indicaron sus familiares, estaban ahí por casualidad y fueron asesinadas por error. En esa casa tiene domicilio Marcela Villalba, quien está detenida en la cárcel federal de Ezeiza tras ser procesada por narcotráfico. Es la misma zona en la que en septiembre de 2021 tuvo lugar un operativo de la policía bonaerense, a cargo de Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, en el que quedaron detenidos dos integrantes de la familia Villalba.

Contexto narco

Detrás del doble crimen aparece el rumor de que la casa en la que ocurrió el ataque es un punto de venta de drogas que atiende una hija de Marcela Villalba , prima de Marlén y sobrina de Carmen. Según estos comentarios la droga la bajaría en ese punto una mujer que no es del barrio pero que sí es conocida por los vecinos. Aseguran que es un movimiento que se ve frecuentemente, así como el de pibes y pibas que pasan por la casa para comprar.

Hasta el momento sobre el asesinato de Carmen y Marlén hay una posible antesala. La menor estaba dentro de la casa con su prima cuando Carmen la fue a buscar. A su vez la mujer llevaba consigo ropa para vender, que además del cirujeo era la actividad con la que intentaba subsistir. La secuencia que contaron familiares y vecinos ubicó a ambas en el ingreso a la casa cuando fueron atacadas a balazos. Además, contaron que la chica que vive ahí se había metido adentro un momento antes, porque estaba cuidando a una bebé de meses que se había quedado dormida y la fue a acostar. Lo que fue un doble crimen de por sí atroz, según este relato pudo haber sido una masacre.

"No sabés la de balas que era eso. Me tuve que tirar al piso porque parecía que tiraban para mi casa", contó una mujer que vive a metros del lugar del hecho. "No era para ellos. Carmen fue a vender ropa y a buscar a la hija y justo las engancharon a las dos juntas", agregó. Los allegados a las víctimas dijeron que Carmen se dedicaba al cirujeo y a vender ropa usada. Mientras que sobre Marlén contaron que iba a una escuela cercana. En esa institución, la Escuela 1331 Vicente López y Planes, el personal docente habló con La Capital en medio de la conmoción por la muerte de la chica y su madre. Si bien Marlén no había comenzado a cursar la secundaria, sí la recordaban como una de las graduadas de la primaria. Dijeron que los últimos dos años había dejado de asistir, pero que por la disposición ministerial en el marco de la pandemia de Covid 19 había logrado graduarse.

"Nosotros no tenemos nada que ver con el clan Villalba. Somos Villalba, pero no tenemos nada que ver. Carmen era adicta, vendía ropa para consumir y comprarle comida a sus hijas. Era una buena madre más allá de todo", contó Micaela, otra de las hermanas de Carmen. "Me da mucha vergüenza, porque los demás vivimos del trabajo y trabajamos todo el día", agregó. Sobre el doble crimen contó que luego del ataque llegó al lugar de inmediato y alcanzó a ver a su hermana con vida. "Estaba viva, yo le abría los ojos y le decía que aguantara que ya llegaba la ambulancia. Pero llegó a los 40 minutos. La nena apenas llegué me di cuenta que estaba muerta", describió.

"Fue un ajuste pero no era para ellas. A los que tienen que matar no los matan, matan a gente inocente que no tiene nada que ver". Con ese comentario los allegados a las víctimas intentaron darle un marco al hecho que a su vez despegue a Carmen y Marlén de un contexto que nadie niega. "Acá el que quiera vender drogas ahora va a tener que pagar. Porque el que quiere vender tiene que arreglar con gente pesada", dijeron.

Antecedentes familiares

Marcela "La Colorada" Villalba, hermana de Carmen y tía de Marlén, está detenida en la cárcel de Ezeiza luego de caer en agosto de 2020 en el marco de una causa que investiga el traslado de un cargamento de drogas desde Entre Ríos a Rosario. Para entonces ya había acumulado dos condenas: una a 6 años de prisión y otra a 9, ambas relacionadas al tráfico de drogas.

El primer procesamiento a Villalba fue en junio de 2013 luego del operativo "Otoño blanco" que desarticuló parte de una red de producción, distribución y venta de drogas en Rosario y distintos pueblos de los alrededores. Entre los 11 involucrados estaba el empresario Leonardo Popea y el ex policía Sergio Abecasis, que junto a Villalba fueron condenados por estar a cargo de una cocina de drogas y por comercializarlas. Esa cocina funcionaba en la casa de Ugarte al 700, donde este miércoles ocurrió el doble crimen.

En diciembre de 2018, Villalba fue condenada a 9 años y 8 meses de prisión en el marco de otra causa por la cual había sido detenida en 2011 con 500 gramos de cocaína y un kilo de marihuana. En esa ocasión la vincularon a una red de distribución y venta de drogas por la que fueron condenadas cuatro personas más.

Ya habiendo cumplido condena, Marcela Villalba volvió a ser detenida en 2020 por traslado de drogas. Todo comenzó en junio de ese año con un operativo de Gendarmería Nacional que retuvo en la autovía nacional 14 y su cruce con la ruta 18 un vehículo de transporte de la empresa Vía Cargo del cual secuestraron 28 paquetes de marihuana con un peso total de 20 kilos. Más de un mes después, siguiendo la entrega controlada de esa encomienda encubierta, dos mujeres llegaron a la sede rosarina de la empresa Vía Cargo y fueron detenidas. Los gendarmes advirtieron que ambas habían bajado de una camioneta, en la que al ser interceptada fue detenida Marcela Villalba, que iba de acompañante. La Justicia Federal de Concepción del Uruguay la procesó por narcotráfico en una resolución que luego confirmó la Cámara Federal de Apelaciones de Paraná.

Otros familiares de los Villalba fueron detenidos en septiembre de 2021 por la policía bonaerense en un operativo encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni. En un allanamiento a una casa de calle Jacobacci al 9100, a cien metros de la escena del doble crimen, fue detenido Gonzalo Villalba con 12 kilos de cocaína, un revólver y un chaleco balístico de la policía. En otra casa de la zona, ubicada en Mateo Booz y calle 1649, detuvieron a Julio Villalba. Ambos estaban en el foco de una investigación que conectaría el tráfico de drogas entre Rosario y San Nicolás, en la provincia de Buenos Aires.

La saga que vincula a los Villalba con el narcotráfico tuvo un nuevo capítulo en marzo pasado, cuando fue asesinado a balazos otro integrante de la familia, Martín Villalba, de 35 años. El hombre, que se trasladaba en silla de ruedas, fue acribillado desde una moto en Yaguareté y Mateo Booz, en el camino que une a las dos viviendas que habían sido allanadas en septiembre de 2021. En esa oportunidad sus familiares dijeron, al igual que esta vez con Carmen y Marlén, que el hombre no tenía relación al entramado narco que rodea a parte de la familia.