Identificaron el cuerpo que apareció en zona oeste dentro de una bolsa, atado y amordazado

El cuerpo de un hombre no identificado fue encontrado este martes sobre Uriburu a 150 metros de Circunvalación.

"Hola gente, él es mi hermano Elio Romero, apodo "Indio". No lo vemos hace del miércoles a la noche, lo buscamos por todos lados, preguntamos a amigos de él y nadie sabe nada, llamamos a la comisaría y nada, él siempre sabe volver a casa, es raro que no aparezca". Ese mensaje difundieron los familiares de Elio Romero a partir del 17 de mayo, día en que no supieron nada más de él.