El padre de uno de los jóvenes que golpeó al hijo de Valeria Mazza dijo estar "destruido" y pidió perdón

El hombre aseguró en una entrevista que su hijo no es una persona violenta y que su familia "no es así".

Jorge Binello aseguró que Franco, su hijo de 27 años acusado de agredir a Tiziano, no suele tener esos comportamientos. “No es así. Si te cruzás con él decís ‘lo quiero como hijo, lo quiero como amigo, lo quiero como hermano’”, expresó y agregó: “se ve en las imágenes que él pega una trompada y se queda como esperando una respuesta, no sabe lo que hizo”.

“Nunca se peleó con nadie, juro que nunca. Lo puedo asegurar. No sé por qué hizo esto y él tampoco lo sabe. No sé qué le pasó por la cabeza y no lo justifico porque no hay justificación para lo que hizo. No me queda más que pedir perdón. Y si esto marcará un antes y un después, que sea así.”, sostuvo Jorge.

Además, aclaró que va a trabajar en lo que está pasando con su hijo luego de que golpeara a Tiziano a la salida de un boliche en la ciudad de Rosario causándole una fractura en la mandíbula. “Cometió un error, eso no justifica nada, pero sin dudas tendré que trabajar más sobre mi hijo porque algo está pasando”, dijo y agregó: “mi hijo tendrá que pagar por eso, la Justicia dirá”.

Binello también le pidió disculpas a la sociedad en general por los hechos de su hijo. “Pido perdón también a la sociedad”, expresó mostrándose dolido por la actitud de Franco. "Esto es lo que debería haber hecho desde un primer momento, pero créeme que en situaciones así no sabe qué hacer", continuó con su pedido de disculpas.

También contó cómo fue el momento en el que se comunicó con su hijo y se enteró de lo que había pasado. “Franco me llamó el lunes por la noche y me dijo ‘no entiendo que hice, pero me mandé una cagada’” dijo y reveló: “lo primero que hice fue tratar de acompañarlo porque estaba acongojado y muy mal, no supe bien qué hacer”.

Tiziano Gravier, de 20 años, debió ser intervenido quirúrgicamente de la mandíbula tras una fractura causada por los golpes que recibió. Supuestamente, el motivo por el cual los dos jóvenes lo golpearon fue por su forma de hablar, según informó Germán Pugnaloni, el abogado de Tiziano.