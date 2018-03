Un anciano de 74 años de Pérez fue brutalmente golpeado por un ladrón que se hizo pasar por vendedor ambulante para robarle un magro botín. "Estaba drogado, dado vuelta", aseguró la víctima, que terminó con heridas y gran cantidad de moretones principalmente en la cara y en los brazos. El delincuente se llevó menos de 300 pesos, algunos objetos de la casa y cuatro botellas de sidra, pero cayó poco después.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo, en Pérez, cuando "no había nadie en la calle. Me ofreció algo y no quise comprar pero me pidió un vaso de agua. Le traje un vaso de gaseosa, abrí la puerta y se lo dí; tomó dos o tres sorbitos y me empujó con todo para adentro", comenzó a narrar el jubilado.

El hombre afirmó que era evidente que el atacante "estaba drogado, dado vuelta, se cayó solo dos o tres veces". Lo describió como "un morocho grandote, de treintaypico de años", el cual le asestó varios golpes con desmedida violencia. "Me pegó, me hincó con un destornillador por varios lados pero no profundo, sino para amedrentarme. Me dio en la cara, los brazos... A la noche no podía dormir", dijo.

Indicó que el delincuente reclamaba dinero. "Pero yo no tenía ni trescientos pesos, tendría 280, algo así. Pero no se conformó", sostuvo, y recordó que "el tipo hasta levantó el colchón. Pidió una bolsa de consorcio y se llevó ropa, una minipimer, licores, varias cosas... hasta cuatro botellas de sidra se llevó. Yo las tenía para quedar bien con alguno pero, ¿cuánto cuesta una botella de sidra? Era más el peso que el valor".

"Estaba tan pasado de droga que se llevó su mochila y una bolsa de consorcio, y se olvidó otra bolsa de consorcio que había cargado con cosas", afirmó.

El atacante, de 38 años, fue detenido por personal policial, que logró recuperar los objetos robados.