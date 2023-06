Franco Casco: "Los médicos dicen que no murió bajo tortura"

"Las tres autopsias indican causa de muerte indeterminada. No sabemos cómo se puede acreditar que hubo tortura seguida de muerte en un cuerpo que no tiene huellas de violencia" , dijo al iniciar su alegato Rodrigo Mazzuchini, defensor de Diego Alvarez, que era el jefe de la comisaría 7ª y está hace seis años en prisión preventiva, con un pedido de fiscalías y querellas de prisión perpetua. Hay otros 18 policías imputados en distintos roles en la causa.

Citando el testimonio de la médica, el defensor adujo que esta profesional dijo: "Todos los órganos rescatados de medio acuoso son putrefactos. A pesar de la putrefacción vi elementos que indican vitalidad. Estaba vivo al momento que se produce la ruptura de tabiques alveolares. Si hubiese estado muerto no se habría producido eso". Remarcó que el microscopio no es definitorio y no determina la causa de muerte pero que los peritos vieron vitalidad a través de él en los tejidos examinados. " Casco se ahoga porque estaba vivo" , dijo el abogado.

El alegato se centró en la médica D'Addario quien sostuvo que el pulmón en los casos de asfixia por sumersión tiene un patrón bastante específico. "Se puede apreciar fenómeno vital de ruptura. Estaba vivo al momento de entrar al agua", dijo el abogado citando a la profesional.

El pasado 3 de mayo había alegado el fiscal Fernando Arrigó. El acusador sostuvo en esencia que Franco fue detenido ilegalmente, que no se registró su detención, que fue sometido a golpes y torturas en el penal de la comisaría 7°. Que en esa circunstancia advirtieron que le causaron la muerte por asfixia y que en consecuencia, al tener cuenta que hubo testigos, los autores esperaron el momento propicio para sacar el cuerpo. Fue durante un corte de luz. Luego arrojaron el cadáver al río Paraná.

Mazzuchini contrastó esa imputación. Indicó que los tres exámenes del cuerpo dicen causa de muerte indeterminada. "Puede ser que no le creamos a la doctora D'Addario. Pero no podemos desacreditar lo que dijeron dos juntas médicas. Saquemos la de Rosario. La morgue judicial de Buenos Aires dijo muy claramente «causa de muerte indeterminada». Eso no ha variado. Ningún médico que hizo la autopsia complementaria posteriormente dijo que Casco murió por otro motivo. Y la doctora (Virginia) Creimer firmó ese dictamen".

La alusión de parte del abogado a esta perito es porque, según alega, se contradijo entre lo que firmó en el dictamen de autopsia y el planteo posterior, como testigo en el juicio, donde aludió a muerte violenta. Por lo que dijo que pedirán se le instruya un sumario por falso testimonio.

Luego se refirió al médico Norberto López Ramos a cargo del escaneo radiológico completo de la tercera autopsia. "Su informe muestra que el estudio de los restos óseos no permite establecer la causa de muerte, es decir que no se encontraron lesiones óseas. Vuelvo a la calificación legal de tortura seguida de muerte. Venimos hablando de una golpiza brutal producida por tres hombres y agregamos a una mujer que sostenía la puerta. No se encuentra nada (signos de lesión) en el cuerpo, señores jueces, para entender de qué estamos hablando.

Mazzuchini señaló que ni la observación macroscópica de los tejidos de Franco ni el escaneo radiológico pusieron en evidencia lesiones perimortem que, dijo el abogado, son las lesiones que ocurren en momentos cercanos a la muerte, y habitualmente constituyen causa de la muerte. "López Ramos dijo que «no había ninguna lesión ósea ni traumatismos que marcara que hubiera signo de lesión al momento de la muerte». Fue al minuto 52.26 de la audiencia en la que declaró".

"Si Franco Casco hubiera sido golpeado y muerto bajo tortura como mínimo se tendría que haber detectado inflamación. No tenemos evidencia ósea ni siquiera indicios de que en algún momento lo golpearon. Queda claro que lo que dicen las acusaciones no se sostiene", afirmó el defensor. Quien por último citó al médico legista Roque Nigro, también de la morgue de la Corte Suprema, que participó en la tercera autopsia, quien dice. "Al examen no presenta lesiones óseas traumáticas. Al examen del cadáver no aparecen lesiones. Al estudio radiológico no presenta lesiones".

Frente a esto Mazzuchini estableció una conclusión: "Por lo que se planteó aquí, y omitiendo la actuación forense en Rosario, los médicos dicen: Franco Casco no murió bajo tortura. En definitiva, profesionales de Rosario, Salta, Buenos Aires, peritos de parte, consultores, médicos de la morgue judicial de la Corte Suprema, de la Defensoría General de la Nación, delegados técnicos por la parte querellante, miembros del Equipo Argentino de Antropología Forense dicen que en ninguna de las medidas puede advertirse alguna lesión que avale la teoría de los acusadores. No hay signos traumatológicos. Los dientes no estaban vinculados a ningún traumatismo. Y me adelanto: supongamos que en algún momento alguien viene, le da un golpe a Franco Casco y le arranca tres dientes premortem. ¿Eso implica que habría muerto bajo tortura? No. No conozco a nadie que muera por perder tres dientes de manera traumática".

A su turno, la abogada Antonela Travesaro, que es codefensora del comisario Alvarez, hizo un largo repaso de libros de guardias de distintas comisarías para mostrar que las omisiones o irregularidades en la anotación de los incidentes de la guardia son típicos de toda la institución policial y no solo de la comisaría 7ª dado que eso se usó para atribuir el encubrimiento de lo que, en el planteo acusatorio, fue la violencia ejercida contra Casco, causal de su muerte y desaparición forzada.

También señaló las contradicciones de Pablo Argüello, el preso de la comisaría 7ª que dijo haber visto la tortura a Franco Casco. Según la defensora, Argüello es un preso con tres condenas por estafa, que recuperó la libertad a poco de declarar ofrecido como testigo de las querellas, tras haber sido entrevistado por abogados querellantes y empleados de la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia. "No lo digo yo: lo dijo el propio Argüello en el juicio y nadie lo repreguntó", sostuvo Travesaro, tras difundirse en la audiencia un video con la declaración del aludido en el juicio.

"Hubo una hipótesis inicial planteada por el propio defensor general de Santa Fe (Gabriel Ganon) de que «a Franco Casco lo mato la policía» y ese falso planteo no salió nunca más del expediente, de los medios, de la sociedad y por supuesto de los internos de la comisaría 7ª. Jamás se siguió otra línea de investigación que no sea culpar a la maldita policía", dijo la abogada.