Fiscalía evalúa la salud mental de la joven que abandonó a su bebé en una plaza

“He pedido algunos elementos que nos permitan disponer algún tipo de traslado. Lo que necesito son las herramientas para poder acordar algún tipo de alternativa, pero para eso necesito requisitos que aún no me aportaron”, dijo Spelta.

Victoria D. cursa el tercer año de la carrera de medicina y tenía un embarazo de 39 semanas del cual no había contado nada a sus allegados. Está imputada por abandono de persona seguido de muerte y agravado por el vínculo. Mientras se mantenga esa calificación, lo más probable es que continúe en prisión preventiva efectiva por el plazo de ley, que es de hasta dos años.

“La fiscalía primero hizo foco en evaluar el grado de vulnerabilidad de la chica para ver si las relaciones podrían haber sido producto de un vínculo violento o de alguna relación no consentida, pero tanto las amigas como la familia sabían de su relación. La persona que podría llegar a ser el papá de este chico va a ser citado a declarar para evaluar el vínculo que tuvieron”, agregó Spelta.

Minutos antes de dar a luz, según pudo reconstruir el fiscal, la joven estuvo reunida con unas amigas: “Se empezó a sentir mal, volvió a la casa donde estaba sola y tuvo al bebé a los pocos minutos”.

Si bien la chica no hizo uso de la palabra durante la audiencia imputativa, el fiscal reveló que lo que manifestó a distintas personas es que ella no quiso que muera el recién nacido. “Lo quiso dejar en un lugar donde alguien lo encuentre, más allá de que lo dejó en un lugar que no iba a ser visto por nadie”, analizó. Con respecto a las críticas que recibió por haber dejado detenida a la mujer, Spelta aseveró que se ajustó a la ley: “No es algo que depende de mi criterio, yo lo que tengo son datos objetivos. La materialidad es que un nenito recién nacido fue encontrado en una plaza y yo no le imputé el homicidio, le imputé el abandono de persona y luego de este abandono se dio la muerte”.

Reconstrucción

Según reconstruyó la Fiscalía, la joven fue a su casa sola, donde dio a luz a su bebé de 39 semanas de gestación. El fiscal se explayó: "Una vez nacido, lo colocó en una caja y lo dejó en una plaza a unos 30 metros de la casa cerca de la 1 (del sábado) y fue hallada a las 7 por uno de los vecinos".

La joven fue asistida por su madre durante esa madrugada. "Le manifestó que había tenido una hemorragia, que había despedido dos coágulos. Llaman a la ambulancia y van a un sanatorio privado", aportó el fiscal. Según mencionó, la joven había mantenido oculto su embarazo al menos a las personas de su confianza que aportaron sus testimonios a la investigación: "Las amigas no tenían presente el embarazo. Lo ha ocultado porque tampoco los padres lo sabían".