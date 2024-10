Extorsiones y tiroteos en viviendas, clubes y negocios de Villa Gobernador Gálvez

En tanto una persona en bicicleta pasó por el frente de la gomería Dylan cerca de las 10 y disparó hacia el frente del comercio al menos 11 veces. No hubo heridos y se registraron 8 impactos de bala en el frente del local. El agresor no tomó ninguna precaución para cometer el atentado y fue visto por quienes se encontraban en las inmediaciones. Así un vecino se comunicó con el sistema 911y el atacante fue detenido tras esconderse en un domicilio cercano al lugar, en Pasaje 12 y Liniers. El detenido fue identificado como Juan Ramón C. de 19 años y al ser capturado se secuestró una bicicleta playera en la que se desplazaba al momento del ataque.