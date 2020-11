Exigen 12 años de prisión para un hombre que baleó a un adolescente en Villa Diego

Treinta y cuatro minutos más tarde regresó con un revolver plateado en la cintura. En un parpadeo sacó el arma y disparó contra el grupo de pibes. Uno de esos proyectiles calibre 32 impactó en el ojo derecho de Joaquín, quien cayó fulminado. Varios testigos señalaron a Morato, quien era empleado en una empresa de fumigaciones y había sido novio de una de las muchachas como el autor de la agresión. Morato se mantuvo prófugo durante dos semanas y luego se presentó cuando supo que la policía lo buscaba.

“El pibe parecía que estaba en pedo. Se frenó en la esquina y nos empezó a decir que éramos unos giles, que nos iba a matar. Y se fue”, declaró uno de los amigos de Joaquín, según se pudo escuchar en la audiencia imputativa del 4 de junio pasado. El juez de primera instancia Mariano Aliau cerró la audiencia dictando prisión preventiva efectiva sin plazo para el acusado.

Reunión de amigos. Tras buscar un alfajor en su casa, junto a su mejor amigo, Joaquín se dirigió hacia una casa de Belgrano al 1800 donde vivía una muchacha que conocía desde hacia dos meses. Alrededor de las 20 a la tertulia se había sumado la prima de la dueña de casa. Alrededor de las 20.51, según el dato de una cámara de videovigilancia municipal ubicada a 100 metros, por el lugar pasó Morato en su bicicleta todoterreno celeste. “Ninguno de ustedes dos son competencia para mí. Ella sabe la herramienta que tengo para los giles”, gritó. Y continuó viaje. El incidente motivó que la dueña de casa diera una escueta explicación. “Es un resentido”, dijo y lo catalogó como "ex novio” del que se había separado una semana antes.

Treinta y cuatro minutos más tarde, a las 21.25, Morato regresó y sin bajarse de la bicicleta sacó el revólver plateado y disparó impactando en el ojo derecho a Joaquín. “Cuando me disparó a mí, yo me intenté levantar porque me ahogaba. Ahí escuché como un «click click» y veo que le apuntaba a mi amigo, pero no salió nada”, recordó en su declaración la víctima del ataque, quien dijo no conocer a su atacante.

En su declaración al momento de ser acusado, el pasado 4 de junio, Morato dijo que había reaccionado a una agresión de los pibes y que por eso regresó armado. “Ellos me habían insultado. No es que yo los insulté. Yo te digo la verdad, también les he dicho cosas. Pero porque ellos me habían insultado primero, cuando pasé. Después volví, y le digo la verdad, volví con el arma esa. Tenía una bala, pero yo no apunté a matarlo. Apunté hacia la ventana de la casa de ellos para tirar. Pasé y tiré. Le digo la verdad, pasé y tiré. Pero no quise pegarle a él justo ahí en la cabeza. Es más, él también hizo (un ademán) como para arrancar un arma. Y yo no le voy a mentir, tiré primero. Pero no pensé que le iba a pegar en la cabeza", indicó.

"Es más, ellos unos días antes me habían hecho ir y también me quisieron robar la bici. Uno de ellos me había pegado un cañazo. Después, otra vez, me hizo ir a otro lado, como una camita, me quisieron pegar de vuelta. Y yo le digo la verdad, me defendí, porque sino me iban a matar ellos a mí. Yo no es que pasé a querer matar al pibe, yo pasé a tirar para asustarlo”, dijo al momento de utilizar su derecho al uso de la palabra. Su abogado le preguntó “sí estaba arrepentido”. Morato contestó: “Bastante arrepentido”, agregó.

En el pedido de pena el fiscal Alejandro Ferlazzo valoró que Morato contó con tiempo prudencial para reflexionar sobre su conducta, motivarse en la norma y desistir de su accionar pero no solo no lo hizo. Tuvo tiempo para reflexionar y sin embargo tomó por el lado más nocivo que tenía a su alcance. Su accionar, según el acusador, demostró un claro desprecio por la vida.