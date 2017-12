Uno de los testimonios más esperados en el juicio que se lleva adelante a la banda Los Monos se concretó esta mañana: la extitular de la disuelta secretaría de Delitos Complejos provincial, Ana Viglione, declaró en la audiencia oral y pública y negó haber tenido vínculo alguno con los integrantes de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), los policias que se dedicaban a investigar a Los Monos, porque "ellos no dependían de nosotros".

La abogada y policía retirada había presentado un escrito para excusarse de declarar como testigo porque tiene una causa penal en trámite. En este legajo está acusada de haber falseado su testimonio cuando prestó declaración durante la investigación de la presunta asociación ilícita, en la etapa instructoria a cargo del juez Juan Carlos Vienna.

Hoy trascendió que el fiscal Aníbal Vescovo pidió tres años de prisión para la exfuncionaria al presentar la acusación en su contra.

El juez que preside el juicio oral, Ismael Manfrín, dispuso que Viglione ingrese a la sala y declare. La abogada brindó un testimonio breve ante las preguntas de un solo defensor.

El principal interesado en que sea interrogada Viglione era el policía Gustavo "Gula" Pereyra, acusado de pasar información a la banda y quien era subalterno de Viglione en Delitos Complejos. Al ser imputado años atrás, el efectivo dijo que sus jefes le pedían informes sobre narcotráfico, pero éstos lo negaron. Luego se recuperaron mails de la computadora de Pereyra de los que surgió que elevaba a sus superiores seguimientos, fotos y datos ligados al tráfico de estupefacientes.

"No recuerdo que eso haya pasado. Eso de hacerme callar la verdad es algo que no me ha sucedido en ningún ámbito"





Sin embargo, la defensa del policía desistió de interrogar a Viglione, al igual que los fiscales. Quien sí formuló preguntas fue Fausto Yrure, abogado de los principales acusados. El defensor le preguntó sobre el conocimiento que tenía de los policías de la Brigada Operativa de Judiciales (BOJ), área que concentró la mayor parte de la pesquisa a la banda. Viglione respondió que no tenía trato funcional con la repartición.