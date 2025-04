Evalúan imputar por femicidio al acusado del doble crimen en zona oeste

Una denuncia previa por amenazas y otros datos que van surgiendo a medida que avanza la pesquisa por el doble crimen perpetrado el domingo en Uruguay al 5300 orientan una probable imputación por femicidio para Aníbal Ramón C., sospechoso de haber asesinado a su expareja y a un hombre que vivía en la misma casa que la mujer subalquilaba a otras personas. Del análisis de esa información dependerá la acusación que el fiscal Alejandro Ferlazzo formulará en los próximos días contra el hombre de 61 años.

Si bien de esos testimonios surgió la versión de que las personas asesinadas estaban en pareja, el fiscal ayer indicó que no estaba establecido el vínculo entre ambos y sólo podía asegurar que el hombre estaba viviendo desde hacía un mes en la casa donde Natalia les alquilaba habitaciones a por lo menos tres personas .

En una conferencia de prensa brindada ayer el fiscal desgranó algunos detalles de la pesquisa sobre lo sucedido el domingo pasadas las 13 en la vivienda donde Aníbal C. irrumpió armado y disparó al menos seis veces . Los balazos les causaron la muerte a Ocampo y Valenzuela, pero éstos no estaban solos ya que al menos otra persona que estaba en la escena resultó ilesa.

Perpetua

Tal como adelantara este diario, entre los datos más salientes surgidos al inicio de la investigación se supo que Natalia y Aníbal C. habían convivido durante 16 años hasta que, dos o tres semanas atrás, la relación se terminó con una denuncia de la mujer por amenazas que derivó en una prohibición de acercamiento para el hombre. En principio él se mudó a la casa de un familiar y al parecer se llevó las llaves y el celular de Natalia; por ello se presume que el domingo pudo haber ingresado con esas llaves para perpetrar el doble crimen.

Con el doble homicidio prácticamente esclarecido, los investigadores analizan los detalles de ese legajo por amenazas para entender el contexto de violencia de género que pudo haber motivado el violento desenlace. Por lo pronto, según admitió el fiscal, la imputación parece dirigirse a la de un femicidio, figura que prevé como única pena la prisión perpetua.

Consciente de que lo estaban buscando, Aníbal C. se presentó en la seccional 19ª en compañía de dos amigos que si bien primero quedaron demorados luego recuperaron la libertad al corroborarse que no tenían vinculación con los asesinatos y que incluso le habían aconsejado entregarse a la Justicia. Para entonces la fiscalía ya había motorizado dos allanamientos en el círculo familiar del sospechoso.

Confesión

También se supo que Aníbal C. les dijo a los investigadores que había dejado el arma en un lugar donde no fue encontrada luego de un arduo trabajo de policías y bomberos. Sin embargo horas después, ya de madrugada y alegando que no quería complicarle las cosas a su familia, confesó que la había escondido en la casa de una hermana donde fue hallada una pistola que fue enviada a peritar para saber si se trata del arma homicida.

El fiscal también se refirió a la presencia de Valenzuela en la escena del doble crimen. “Es una persona que estaba viviendo desde hace muy poco tiempo en ese lugar y estamos evaluando si tenía algún tipo de relación con Natalia. Algunos testimonios nos han indicado que sí, pero lo único que tenemos asegurado es que estaba viviendo allí desde hacía aproximadamente un mes”, dijo Ferlazzo al respecto.

El funcionario del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmó también que las víctimas no estaban solas cuando fueron atacadas.

“Natalia alquilaba algunas habitaciones de su casa y había otras tres personas viviendo allí. Entre ellas hubo una que estuvo muy cerca del lugar donde el atacante realizó los disparos y afortunadamente no fue alcanzada por las balas”, señaló el fiscal, y agregó que ya se les tomó declaración a los inquilinos en calidad de testigos.