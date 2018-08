Cuatro encapuchados ingresaron de madrugada a una vivienda de barrio Sarmiento, en la zona norte de Rosario, y amenazaron a un anciano con cortarle un dedo. Finalmente los delincuentes se alzaron con el dinero de la jubilación, dos televisores y joyas.

"Había cobrado justo ayer", se quejó Antonio, quien hoy solamente debe lamentar pérdidas materiales. Los asaltantes "eran cuatro, encapuchados. Cuando nos descuidamos teníamos el revólver en la cabeza", recordó el dueño de casa de Medrano al 1100.

Antonio indicó que los ladrones se llevaron el dinero de la jubilación, "los dos televisores y alguna alhaja que tenía. Pero ellos me decían: tenés más plata, vos tenés dólares, tenés algo. Y me dijo: dame el dedo", pero no pasó de una amenaza.

"Yo les dije: ya les dí todo, agarrate todo, llevate el ropero", repasó, tras lo cual los encapuchados se dieron a la fuga.

Aseguró que llamaron a la Policía "pero no vino para nada".

El nieto de Antonio aseguró que siente "una impotencia bárbara de saber que ellos están indefensos, muy desprotegidos. Seguramente habrá sido una media hora eterna".