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El especialista Eduardo Kastika brindará una conferencia sobre creatividad e innovación aplicada a la administración

La actividad se desarrollará el próximo 3 de agosto y marcará el lanzamiento público de la nueva Cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones

23 de julio 2026 · 16:06hs
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El especialista Eduardo Kastika brindará una conferencia sobre creatividad e innovación aplicada a la administración

Rosario será sede de una de las conferencias más relevantes del año en materia de innovación, creatividad y gestión organizacional. El próximo lunes 3 de agosto, a las 17 horas, el reconocido especialista Eduardo Kastika ofrecerá la conferencia "Creatividad e Innovación en Administración: un recorrido de 30 años en Argentina y Latinoamérica", en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II (Maipú 1344).

La actividad será de acceso libre y gratuito, con cupos limitados e inscripción previa, y se desarrollará en el marco del lanzamiento de la Cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones, una nueva propuesta académica impulsada por la Facultad de Ciencias Económicas y Estadística de la Universidad Nacional de Rosario, junto al Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Santa Fe – Cámara II y el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas de Rosario, con el acompañamiento de diversas instituciones del sector productivo y empresarial.

Según destacó Javier Ganem, Decano de la Facultad, “La creación de la cátedra de innovación estratégica en las organizaciones representa un paso significativo para la facultad, porque reafirma el compromiso de formar profesionales capaces de comprender y liderar los procesos de transformación que hoy atraviesan las organizaciones. La innovación, la creatividad, la incorporación inteligente de nuevas tecnologías, ya no constituyen competencias complementarias sino aspectos esenciales para el desarrollo de una gestión responsable, sostenible y orientada hacia el futuro”.

Por su parte, desde el Consejo Profesional y el Colegio de Graduados señalaron que "Acompañar el lanzamiento de esta cátedra nos enorgullece y refleja el rol que el Consejo y el Colegio asumen junto a la Universidad: tender puentes entre la formación académica y el ejercicio profesional. La creatividad y la innovación son hoy herramientas indispensables para que los profesionales en ciencias económicas puedan aportar valor real a las organizaciones y a la comunidad. Iniciativas como esta fortalecen ese vínculo y consolidan a Rosario como un espacio de referencia para el desarrollo profesional y el pensamiento estratégico".

La conferencia propone un recorrido por la evolución de la creatividad y la innovación como disciplinas de la administración durante las últimas tres décadas, abordando cómo cambiaron las organizaciones, los modelos de negocio, el liderazgo y la gestión del talento en un contexto atravesado por la transformación digital y, más recientemente, por el impacto de la inteligencia artificial.

Kastika es considerado uno de los principales referentes de Latinoamérica en creatividad e innovación aplicada a las organizaciones. Doctor en Ciencias Económicas por la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la UBA, investigador y autor de numerosos libros y publicaciones académicas, ha dedicado más de treinta años a desarrollar metodologías para que empresas, instituciones y emprendedores transformen las ideas en resultados concretos. Su trabajo ha influido en organizaciones públicas y privadas de toda la región y es reconocido por integrar el pensamiento creativo con herramientas de gestión y estrategia.

En los últimos años, además, Kastika profundizó su investigación sobre creatividad organizacional e inteligencia artificial, analizando el papel de la IA como herramienta para potenciar —y no reemplazar— la creatividad humana, una temática que hoy ocupa un lugar central en la agenda del management y la formación profesional.

La creación de la Cátedra de Innovación Estratégica en las Organizaciones representa una apuesta por incorporar de manera sistemática la innovación como eje transversal de la formación en administración. La iniciativa busca acercar a estudiantes, profesionales, empresarios y emprendedores las herramientas, metodologías y enfoques que hoy demandan las organizaciones para competir en entornos cada vez más dinámicos y complejos.

El impulsor y profesor titular de la Cátedra, Cristian Bergmann, destacó que “queremos que la cátedra articule con el ecosistema de innovación de la ciudad, que los estudiantes reciban una formación de alto nivel y que este proceso novedoso y desafiante genere una acompañamiento concreto a las empresas, que se encuentran un momento de cambio vertiginoso”.

Los organizadores destacan que la presencia de Kastika constituye una oportunidad excepcional para Rosario y la región, ya que permitirá acceder a la visión de uno de los académicos y consultores más influyentes en materia de creatividad aplicada, estrategia e innovación empresarial.

La conferencia está dirigida a estudiantes universitarios, docentes, graduados, empresarios, emprendedores, consultores y profesionales interesados en comprender cómo desarrollar organizaciones más innovadoras y preparadas para los desafíos del futuro.

La participación es gratuita, con inscripción previa, puede realizarse a través del siguiente formulario:

Formulario de inscripción: https://forms.gle/TtpB5PrpLcVzqhvn7

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