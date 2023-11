El rescate de un preso, hace 22 años, en el que mataron a un policía en el Hospital Carrasco

Apenas dos horas pudo gozar Gómez de esa ansiada y sangrienta libertad. Sobre las 17.30 fue recapturado por efectivos del Comando Radioeléctrico en la casa de un familiar en la zona noroeste junto con su hermana Mariela. El entorno del preso orientó la pesquisa y con el tiempo fueron identificados los homicidas. La investigación estableció que Carlos Capansi fue quien le disparó a Salguero con una pistola de 9 milímetros que días antes le había robado a dos hombres en una pelea callejera. El otro intruso fue Alfredo Taboada, quien portaba la escopeta y nunca pudo ser encontrado. La joven que entró con ellos dos fue Vanesa Yanina Ramos, de 22 años.

En 2004 el juez Julio César García condenó a prisión perpetua Capansi, de 23 años, a Ramos y a Mariela Gómez, ambas de 22. El magistrado entendió que los tres habían sido parte del plan aunque solo el muchacho hubiera gatillado y las dos mujeres ni siquiera portaran armas. Entre las evidencias que incriminaron a Gómez, cuando fue detenida todavía tenía en su poder las llaves de las esposas con las que había liberado a su hermano.

Pero sin sangre

Los hospitales suelen ser, no sólo en las películas, un lugar que algunos presos suelen intentar aprovechar para escapar de sus encierros. En general aprovechando un descuido —o, cuando se comprueba, alguna complicidad— de sus custodios y en acciones veloces que no van más allá de algún golpe. Pero una acción armada como la desplegada el miércoles a la noche no suele ocurrir.

De hecho, una irrupción similar el mismo Hospital Provincial ocurrió la madrugada del 25 de mayo de 1998 cuando un hombre y una mujer ingresaron al efector y fueron hasta la puerta de la habitación 102 donde esta internado Carlos Gabriel “Mojarra” Viale, preso por robo calificado. En una operación que afortunadamente no causó heridos, la pareja ingresó a la pieza y la mujer se acercó al detenido.

El policía que lo custodiaba le dijo que se fuera y entonces el hombre extrajo una pistola calibre 22 con la cual lo redujo. En ese momento la mujer también extrajo un arma de fuego con la que amenazó a otros dos pacientes. Viale y sus cómplices se fueron del hospital dejando al policía esposado a una cama.