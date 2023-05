Un agente del Servicio Penitenciario de Santa Fe denunció públicamente que la droga circula de manera libre dentro de las cárceles santafesinas, que grupos de reclusos con influencia controlan el negocio con el conocimiento del personal carcelario y el incentivo de sectores de la autoridad en las prisiones. " El narco maneja la cárcel, imparte el miedo y maneja todo . Le da órdenes a nuestros superiores, que son quienes imparten las decisiones. Somos sirvientes de los narcos y hasta el día de hoy me siento preso".

El oficial Gonzalo Arellano se presentó con su uniforme este sábado en un estudio de América 24 para referir detalles de otra presentación que, según dijo, hizo en el ámbito del Servicio Penitenciario. " Hoy no puedo volver al Servicio Penitenciario, temo por mi vida , los integrantes de mi familia, mi pareja, mis hermanos que son funcionarios del SP. Mis compañeros no se animan a hablar. En el sistema se impone el miedo y el miedo los bloquea. Puedo sufrir todo tipo de represalia por quienes son responsables del sistema, de llevar adelante las líneas del Servicio Penitenciario , para que funcione como se debe. Esto implica hasta perder la vida", señaló.

Contó que hizo su denuncia luego de que por orden superior lo dejaran retenido en la Unidad Nº 11 de Piñero sin justificación ni motivo por un día y medio. "Fui un preso con uniforme durante 36 horas. Una compañera que es testigo de la causa me prestó un lugar donde me pudiera hospedar. El castigo fue porque no quise someterme a las órdenes represivas de los superiores a cargo de la sección donde prestaba funciones en ese momento", dijo.