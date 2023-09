El adolescente baleado está fuera de peligro y sus compañeros partieron de viaje a Córdoba

El joven se encuentra internado pero en buen estado tras ser herido en una estación de servicios de Rondeau y Marull. Padres, docentes y alumnos decidieron no suspender el viaje de egresados

El director del Heca, Jorge Bitar, señaló esta mañana que el paciente ingresó al nosocomio con una herida de bala en muslo "con orificio de entrada en cara externa y de salida interna. Los primeros estudios determinaron que no presenta compromiso vascular. Tampoco tiene compromiso en la zona de sensibilidad y motriz. Se le realizaron tomografia y radiografía, que determinaron que había un roce de la cortical del fémur izquierdo. El equipo de Traumatología determinó que no revestía gravedad y que no requería procedimiento quirúrgico, pero sí una observación en el hospital con medicamentos".