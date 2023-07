El abogado de la familia del empresario descuartizado: "Creemos que fue una especie de apriete que se fue de las manos"

Con relación a la fecha y hora de muerte el abogado explicó que hay otras pericias que van a confirmar esos datos y que también permitirán comprobar cómo lo descuartizaron.

"Hay como una especie de hipótesis de que fue como un apriete que se fue de las manos y terminó con este desastre", sostuvo Queijeiros.

Sobre el audio que trascendió en las últimas horas sobre amenazas que recibió el empresario, el abogado de la familia indicó: "Sabés que ese audio la fiscalía lo pudo obtener no por algún testigo sino por los medios de comunicación. Alguien, de una manera anónima, lo filtró".

"Hay varios mensajes de amenaza. Puntualmente este creo que es uno que una persona se presentó espontáneamente en el expediente con un abogado. Que haya una pelea, una amenaza por un negocio, o no sé cómo es el origen de esto, no quiere decir que lo haya matado. Es algo que tiene que probar las fiscalías y no podemos inculpar a nadie ni nada hasta que no tengamos la siguiente prueba. Porque hay varios mensajes y distintas personas", remarcó.