Los vecinos de barrio Itatí están amordazados por el miedo. El martes, pasadas las 22, Kevin Alexis Rolón, de 20 años, fue ejecutado de al menos tres balazos por la espalda en inmediaciones de Pueyrredón al 4200, a metros de las vías del ferrocarril Mitre. La versión oficial indicó que Rolón estaba en la vivienda de su ex suegra cuando fue baleado por la espalda. Extraoficialmente pudo saberse que la dueña de casa explicó a la policía que el joven estaba en el sector de la cocina de la vivienda cuando escuchó varias detonaciones y al salir lo encontró tendido en el piso. Los vecinos indicaron que escucharon entre 10 y 12 estampidas. "Acá todos nos conocemos. Hace muchos años que vivimos en el barrio y si uno cuenta lo que se vive diariamente, después vienen las represalias", contó uno de los vecinos de la zona.

El homicidio de Kevin Rolón es investigado por el fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos Luis Schiappa Pietra, quien además de estar de turno se encuentra afectado al equipo de trabajo del Ministerio Público de la Acusación (MPA) en el juicio a la banda de Los Monos (ver páginas 2 a 5). Por este motivo el fiscal brindó mínimas referencias sobre el asesinato de Rolón y el de María de las Mercedes Bernárdez, ocurrido también el martes por la noche en una vivienda de Amenábar 6224 (ver abajo). Con una acotada versión oficial y el miedo que imperaba entre los vecinos, los pormenores respecto al asesinato de Rolón se vieron cercenados.

Silencio y relaciones

Kevin Rolón vivía a unos 300 metros de donde fue ultimado, en un departamento de segundo piso de uno de los monoblocks que se levantan a la altura de Callao al 4100. Si bien todo el barrio responde al genérico de Itatí, los más viejos en la barriada recuerdan los tiempos en que se los reconocía como oriundos "de las cuatro villas", en jurisdicción de la seccional 15ª.

La urbanización generó vecinales, clubes de fútbol infantil, comedores escolares, el centro de salud y de convivencia barrial "Itatí", la apertura de calles y el cruce sobre las vías a la altura de Pueyrredón. En la esquina de Garibaldi y Pueyrredón se levanta el centro de salud y una canchita de fútbol donde resalta un mural en memoria de un pibe apodado "Gamuza", que según contaron los vecinos murió tras quedar postrado en una silla de ruedas tras resultar herido de bala hace unos años.

Kevin Rolón es hijo del apodado "Garcunchi", un hombre al que los vecinos asociaban ayer con la venta de estupefacientes al igual que el pibe asesinado el martes por la noche. "Nadie te va a hablar porque todos tenemos familia y miedo", explicó por lo bajo una vecina. Al dialogar sobre la situación del diario vivir en el barrio, todos coincidieron en que las balaceras son normales. "En los últimos 15 días todos se agarraron a los tiros", explicó otra vecina, dando a entender la existencia de dos bandas enfrentadas por el control de la calle, que ninguno de los que hablaron con el cronista de este diario quisieron o pudieron identificar. Sin embargo ninguna balacera fue reportada a la central del 911, según confiaron fuentes consultadas.

Un tiroteo cercano

Varios vecinos trajeron al diálogo un incidente armado ocurrido el domingo 15 de octubre en Rodríguez y Mister Ross en el que Gerardo José D., de 37 años, fue herido en la región lumbar. A partir de la declaración de testigos, que también referenciaron un enfrentamiento entre bandas, efectivos del Comando Radioeléctrico realizaron un operativo cerrojo e interceptaron un Peugeot 505 y una moto Honda XR150 negra y detuvieron a siete individuos. Les secuestraron una pistola FM 95 calibre 9 milímetros con un cargador puesto y un cartucho intacto, un pistolón y una escopeta con caño recortado.

El fiscal José Luis Caterina imputó portación de arma de fuego a David C., Ezequiel C. y Daniel D. por ese caso. "Ese enfrentamiento tiene que ver con la muerte de este pibe (Kevin Rolón). Hace unos meses la policía allanó la casa de «Garcunchi» y se llevó detenido a Kevin y a otro de sus hermanos", coincidieron al menos tres vecinos. Algo que no pudo ser confirmado por fuentes allegadas a la pesquisa

El destino sorprendió a Kevin Rolón el martes a las 22.30 en una vivienda ubicada sobre calle Margis entre Pueyrredón y Aldana, a unos 150 metros del centro de salud. Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la dueña de la casa donde fue agredido junto a otros vecinos y allegados trasladaron a Rolón hasta el Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde murió pasada la medianoche.