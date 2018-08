Ejecutan a balazos a un hombre a plena luz del día en el barrio Empalme Graneros

Un hombre de unos 40 años fue asesinado a balazos minutos antes del mediodía en Carrasco al 2100, en el barrio Empalme Graneros. Los vecinos aseguran que escucharon tres disparos y que los balazos habrían sido efectuados desde un automóvil blanco.

Trascendió que la víctima sería un exconvicto que cumplió su condena en la cárcel del Piñero. Alquilaba una pieza en un sector humilde de la zona. Se habría mudado al lugar después de mantener un altercado con su pareja, con quien convivió un tiempo después de ser liberado.

Actúa en el lugar la fiscal Georgina Pairola, quien llegó al lugar donde se cometió el asesinato minutos después que se conoció el hecho. Se vivieron momentos de nerviosismo al llegar los familiares del hombre asesinado visiblemente consternados ante la saña del ataque a tiros.

"No sabemos quien es", contó a Canal 5 una vecina que se encontró con el cuerpo en la puerta de su vivienda. "Venía por Juan José Paso y antes de cruzar la vía me llamaron por teléfono para avisarme que habían matado a un hombre frente a mi casa, no sé ni cómo llegué", contó acongojada por lo sucedido.

Acribillan a balazos a hombre en Enpalme Graneros



"Me dijo mi hijo que escucharon tres disparos, ellos están bien, no vieron nada, sintieron los ruidos de los balazos", agregó para decir que en ningún momento vieron el rostro de la víctima.

"No sabemos lo que pasó pero no me sorprende, casi que nos acostumbramos a que pase esto, cuando salimos a la calle no sabemos si volvemos", expresó sobre la violencia en el barrio.

La Policía de Investigaciones (PDI) trabaja en el lugar.