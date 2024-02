Dura pena a un hombre que asaltó a una taxista y le disparó en la cabeza

“Me puse muy nerviosa. El me decía que parara, pero yo en vez de frenar aceleré para ver si alguien me veía. Me puso el revólver en la sien y comenzó a gatillar una, dos, tres veces. A la cuarta salió el tiro. Pensé que me había dado y se me cruzaron mis cinco hijos por la cabeza. Frené, abrí la puerta del auto y me quise bajar pero estaba con el cinturón de seguridad. Me lo desabroché, me bajé y corrí, ni sé hacia dónde. El también se bajó y corrió para el otro lado con la recaudación. Yo no podía tenerme en pie, temblaba, lloraba. Fue horrible”, relató en su momento Mercedes al diario La Capital.

La taxista recordó que mientras el asaltante gatillaba ella nunca se resistió. Incluso le dijo al ladrón “esperá que bajo y te doy todo”, pero él no dudó en seguir gatillando. “Cuando el disparo salió fue al parabrisas. La bala se deslizó por la luneta y quedó incrustada en la parte superior de la guantera”.

El 4 de agosto de 2022 Mercedes resultó adjudicataria en la licitación de chapas que lanzó la Municipalidad. La idea de manejar un taxi surgió en la calle, uno de esos días de ventas de pañuelos. Se puso a hablar con un transeúnte que le aconsejó que aprendiera a manejar y se sacara el carnet para conducir taxis, porque conseguiría trabajo, y así fue.

Mercedes puso manos a la obra y con su marido y con los pesos que fue juntando en la calle pagó un curso de manejo. Rindió y aprobó la licencia de conducir para automóviles. Y cuando quiso sacar la de taxista le explicaron que debía pasar al menos un año de experiencia conduciendo un vehículo.

La mujer esperó pacientemente que pase ese año y volvió a rendir todo para obtener el carnet que le permitiría trabajar. Eso fue en 2019, cuando se largó a conducir un taxi por toda la ciudad.

Ese año dio el gran salto, pasó de la venta ambulante a tener un trabajo fijo de 12 horas por día con un día franco. Para ella fue todo un orgullo y pocas semanas después del robo se enteró que fue elegida como adjudicataria de una chapa que le permitirá ser dueña de un taxi.