Dura crítica al accionar de Druetta en el juicio al comisario Tognoli

Mientras Alejandro Druetta declaraba frente al juez Marcelo Bailaque, el jefe policial era duramente criticado a metros de allí en los alegatos que la defensa pública realizaba en el juicio que se sigue al ex jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, y a varios narcos del sur santafesino. El defensor Martín Gesino cuestionó los operativos que Druetta realizó en Firmat para detener a 16 personas ligadas al condenado narco Aldo Orozco, procesado en este trámite.

Gesino dijo que hubo dos motivos por los cuales Druetta avanzó contra Orozco. Uno porque hubo "una orden extrajudicial reconocida en el juicio por el propio Druetta e impartida por el (ex) ministro de Seguridad Leandro Corti cuando le pidió avanzar contra hombres señalados por narcotráfico en el departamento General López". El segundo motivo, dijo, podía inferirse de la indagatoria que se llevaba a cabo en el juzgado contiguo. "Se supone por lo que acusa el fiscal que lo que buscaba Druetta era correr a los competidores para poner a su narco de cabecera".

¿Casualidades?

Gesino llamó "el hombre de las casualidades" a Druetta. "Fue él quien nos informó que al asumir recibió instrucciones verbales de detener a Orozco y Ascaíni. Por suerte hay fiscales que escucharon eso y la prensa, que está muy atenta. Qué pensar de la limpieza de zona para colocar en Venado Tuerto a determinada persona ("Nacho" Actis Caporale). El día de su asunción por casualidad detuvo a Ascaíni. Lo hizo valiéndose de cualquier instrumento. Incluido la Justicia Federal, que tuvo histórica tolerancia con la increíble secuencia de casualidades que garantizan el éxito de Druetta".

El defensor dijo que hay inconsistencias de los operativos en los que se detuvieron en Firmat a sus representados y se formuló preguntas. "Se puede salir del daño constitucional de estos accionantes. Por eso invito a la Fiscalía a indagar sobre esos sucesos y el por qué de esas casualidades. Siempre ocurre lo mismo. Objetivos a los que se llega sin información previa o sin motivos para allanar. Hechos que no pueden ser acreditados porque no se filman, no se toman huellas, no se encuentran celulares o los testigos ingresan después que la droga está secuestrada, por lo cual no advierten si estaba allí. ¿Qué garantía hay de que la droga no fue plantada?", dijo.