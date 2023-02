Dos mujeres en moto acribillaron a un joven y dejaron un "mensaje de guerra"

Fue en Provincia de Misiones y José María Rosa, en el barrio Santa Lucía. La víctima, aún no identificada, recibió al menos cinco disparos

Vivir y morir en Santa Lucía, una barriada bajo fuego. Algunos vecinos contaron que fue como una escena de serie policial, de las más oscuras. Dos hombres, uno de ellos empujando con sus manos una bicicleta, caminaban en inmediaciones de la Provincia de Misiones y José María Rosa (colectora oeste de Circunvalación). Ahí, a pocos metros del puente de la avenida de Circunvalación, apareció una moto, quizás una Rouser, en la que circulaban dos mujeres vestidas con ropas oscuras que sin mediar palabras gatillaron contra los hombres. Eran las 21.30 del jueves. Uno logró huir. El otro no. Su cuerpo quedó a metros de la bicicleta en la que las sicarias, entre los rayos de la rueda delantera, dejaron un cartel. La papeleta, palabras más tenía dos ideas fuerza. Dejen de batir la cana y si hay oposición hay que enfrentarse en la calle. “El muerto no es un pibe del barrio”, explicó uno de los pocos vecinos que aceptó hablar con este diario. Hasta el cierre de esta nota la víctima del hecho que es investigado por la fiscal Gisella Paolicelli no había sido identificado.