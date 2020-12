Dos balaceras al unísono en la zona sudoeste como réplica del crimen de un joven

Si bien en un primer momento la mujer dijo ignorar los motivos, luego admitió sin querer que sí tenía idea por dónde venía la agresión. “Lo que quiero es que no me vengan a molestar ni hacer daño, porque los que tiraron tiros no los conozco, a la familia del fallecido lo conozco, yo no tengo nada que ver con esa gente, por qué me vienen a amenazar”, sostuvo. Entonces apareció su hija, ex pareja de Horacio, que comentó que había recibido amenazas por Facebook de que iban a ir a su casa. “Soy la ex, pero no tengo nada que ver con esto”, sostuvo la joven mientras pedía que su familia no fuera atacada.

>> Leer más: Identificaron al joven asesinado en zona oeste y hay dos encubridores detenidos

Otro ataque fue en Saavedra al 5200 contra una casa que pertenece al padre del presunto homicida pero está alquilada hace al menos tres años, según comentaron los inquilinos y víctimas de la balacera. En este caso fueron al menos 18 balazos, uno de los cuales rozó a uno de los moradores de la vivienda, que quedó fuera de peligro.

"No era para nosotros, el dueño de la casa nos confirmó que el ataque era para el hijo", comentó la mujer que en la actualidad ocupa la propiedad que fue tiroteada esta tarde. De acuerdo al relato de los vecinos los atacantes huyeron en un Chevrolet Onix.

En ese contexto también se registró un violento ataque en un quisco de Lima al 3200 que terminó con una mujer de 43 años gravemente herida. Según lo que alcanzaron a comentar familiares, alguien llegó hasta el quiosco, golpeó la puerta y cuando la víctima se acercaba a abrir le dispararon a través de una ventanilla al menos tres balazos que le impactaron en tórax, abdomen y mano.

La mujer quedó internada en estado delicado y con pronóstico reservado en el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), donde fue llevada por un vecino en un vehículo particular.

2020-12-02 mapa ataques.jpg

Las dos primera balaceras se produjeron en un radio de menos de 500 metros de Gaboto al 4100, donde en la noche del martes se produjo el crimen de Javier Iván Ojeda, de 20 años. El ataque en el domicilio de Saavedra al 5200 está a 1,5 kilómetros.