Detuvieron a un hombre que tenía condena por homicidio pero no volvió de una salida transitoria

Personal de la División Judiciales procedió hoy a la detención de un hombre que tenía condena por un homicidio pero que no había regresado de una salida transitoria.



Se trata de Hugo Marcelino More, de 30 años, quien purgaba una condena de 9 años y seis meses de prisión por un homicidio, pero que no regresó de una salida transitoria el pasado 25 de agosto del año pasado.



El condenado fue detenido hoy luego del llamado de un vecino que conocía el caso alertara que se encontraba en calle Colombia, entre Ituzaingó y Cerrito, detrás de una cancha de fútbol.



Tras realizar las consultas pertinentes con la Fiscalía de Flagrancias y Delitos en turno, a cargo de Silvia Laura Castelli, y luego de recibir el oficio, procedieron al allanamiento y posterior detención del acusado.



More fue condenado a nueve años y seis meses por el asesinato de Ezequiel Hidalgo, de 18 años, quien fue apuñalado el 26 de marzo de 2011, en la zona de San Nicolás y 27 de Febrero.



El procedimiento quedó a cargo de la División Judiciales que es quien lleva las actuaciones.