Detuvieron a los padres del joven que pedía ayuda para "no matar más gente"

"Por favor, ayudame. Hoy estoy tranquilo. Mañana me agarra la desesperación y no quiero matar a más gente. Me chupa la verga (sic) si tengo el teléfono pinchado. No me interesa más nada. No puede ser. El viernes fui a matar a uno por 30 mil pesos, mami", le había dicho el joven a su madre.

Lo que derivó en polémica fue la respuesta de la mujer, quien lo incentivó a seguir en el tráfico de drogas. "Hacemos una pescadería de pantalla, boludo. Vamos a embolsarla nosotros. Con vos pila hacemos cualquier cosa los dos, negro", le dijo.

Este sábado ella y su pareja, el padre de Nicolás, fueron detenidos en una cárcel de Buenos Aires en la que está detenido el joven. El fiscal Kishimoto, de la Fiscalía Federal número 2, sospecha que forman parte de la misma red que su hijo. En ese marco serán indagado en el Juzgado Federal número 3.