La Capital | Información General | visa

Cuando la visa no alcanza: las razones por las que pueden negar el ingreso a Estados Unidos

El gobierno argentino trabaja para sumarse al Visa Waiver Program antes del Mundial 2026 y así facilitar el ingreso sin visado.

23 de septiembre 2025 · 10:15hs
El Programa de Exención de Visado (VWP) permite a ciudadanos de ciertos países viajar a los Estados Unidos por motivos de turismo o negocios.

La visa estadounidense es el documento más importante para viajar a Estados Unidos, aunque contar con este permiso no implica una entrada asegurada. En la frontera, quien decide el ingreso de un extranjero es un oficial de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), basándose en las respuestas, documentos e historial del viajero. Incluso tiene la potestad de negar el ingreso.

Esto suele ocurrir por motivos que muchos viajeros desconocen: antecedentes penales, información incompleta o errónea, violaciones migratorias previas o documentación insuficiente pueden complicar el ingreso incluso con una visa válida. Por eso, aunque contar con el permiso es indispensable, no es suficiente para evitar contratiempos.

Además del pasaporte y la visa, los oficiales de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza revisan el motivo real del viaje, el itinerario completo, las reservas de alojamiento, las pruebas de solvencia económica y el billete de regreso. Revisan incluso autorizaciones como la ESTA, en el caso de viajeros de países con exención de visado, como los que tienen pasaporte de la Unión Europea.

La ausencia de cualquiera de estos requisitos puede ser causa de rechazo inmediato. No solo se trata de presentar documentos, sino de demostrar con claridad que la estadía será temporal y legítima.

En medio de estas complejidades, hay una buena noticia para los argentinos: en menos de un año, y si se cumplen ciertos requisitos de seguridad y migración, nuestro país podría sumarse al grupo de naciones que pueden ingresar a Estados Unidos sin necesidad de visa, gracias al Visa Waiver Program.

Este programa permite a ciudadanos de ciertos países visitar EE.UU. por hasta 90 días solo con una autorización electrónica previa, simplificando los trámites y agilizando el ingreso para turismo y negocios. La expectativa es que, para el Mundial de Fútbol 2026, que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, este beneficio ya se encuentre vigente.

Para lograrlo, Argentina debe reducir la tasa de rechazo de visas a menos del 3%, implementar pasaportes electrónicos biométricos y fortalecer la cooperación en materia de seguridad y migración. También se realizarán rigurosas evaluaciones de parte de Estados Unidos para asegurar el cumplimiento de los estándares internacionales.

Mientras tanto, es clave que los viajeros argentinos recuerden que, aunque la visa es esencial, el control en frontera es exhaustivo y puede implicar revisiones detalladas. Sin embargo, la posibilidad de viajar sin visa abre un horizonte más simple y prometedor para quienes quieran recorrer desde Nueva York hasta Los Ángeles, disfrutar de parques nacionales o visitar a familiares.

Con el avance del Visa Waiver Program, la relación turística entre Argentina y Estados Unidos promete un giro importante. En poco tiempo, miles de argentinos podrán disfrutar de viajes más ágiles, con menos trámites y más oportunidades para descubrir todo lo que este destino ofrece.

