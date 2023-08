Detienen a un abogado que quiso coimear a la policía tras escapar a un control

Un abogado de 30 años fue detenido en los primeros minutos de este miércoles por resistencia a la autoridad, cohecho y amenazas. El profesional del derecho manejaba una camioneta cuando intentó evadir a la policía, tras lo cual, hubo una persecución que se desarrolló por varias calles de la zona oeste y terminó frente a un barrio cerrado de Funes, donde, según fuentes oficiales, el hombre intentó sobornar a los policías y al no tener éxito los amenazó. “Los voy a dejar a todos sin trabajo, yo soy abogado y ustedes no me conocen, manga de pelotudos”, habría gritado el letrado en cuestión.